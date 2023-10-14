السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في افتتاح فعاليات "الملتقى التسويقي الثالث للتمور" بالوادي الجديد

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، يرافقه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يُقام بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد خلال يومي 14 و15 أكتوبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، والسفير محمد مارم سفير جمهورية اليمن، وشيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

حيث شارك المحافظ، في تفقد العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد ثم تفقد مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل يضم مزرعة نخيل تحوي 10 آلاف نخلة ومزرعة سمكية ومعمل لإنتاج الحرير الطبيعي ومزرعة نعام وصوب زراعية لإنتاج الخضروات.


محافظ أسيوط: وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية


وأشاد محافظ أسيوط،  بفعاليات الملتقى وتميزها فضلًا عن تنوع وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تميز محافظة الوادي الجديد في إنتاج التمور وإنتاج الحرير الطبيعي، مثمنًا جهود المحافظة للحفاظ على التراث الواحاتي وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية، معربًا عن سعادته لحضور الملتقى والمشاركة في فعالياته، كما وجه الشكر لمحافظ الوادي الجديد على حفاوة الاستقبال.

كما أشاد أعضاء الوفد، بمشروع العاصمة الإدارية بالوادي الجديد، والذي يُعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها رقميًا، وذلك في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية.

هذا ويشارك بالملتقى 95 عارضًا من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.

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