الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحبها بالونش.. تأجيل محاكمة عامل بسرقة سيارة لـ22 أكتوبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة عامل  بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش"، بسبب خلافات مع مالكها، لجلسة 22 أكتوبر. 

خلافات على الميراث سبب الواقعة

وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، موضحًا أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة، بصفته أحد أقاربه، على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث، حسب روايته، فقرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعي.

 

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وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن بأن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفه، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

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