الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بمحاولة سرقة غرفة كهرباء بمنطقة كرداسة 4 أيام

متهمين
متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بمحاولة سرقة غرفة كهرباء بمنطقة كرداسة.

 وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لصين، لاتهامهما بمحاولة سرقة أسلاك من غرفة كهرباء في كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 وتم ضبط المتهمين أثناء محاولتهما سرقة أسلاك غرفة كهرباء بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة. 

 وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، أدوات تستخدم في قطع الأسلاك، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وذكرا أنهما حاولا سرقة غرفة الكهرباء وبيع المسروقات لتجار الخردة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق. 

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