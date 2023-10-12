الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة خادمة بتهمة سرقة مخدومتها فى الجيزة للمحاكمة الجنائية

خادمة
خادمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة خادمة للمحاكمة الجنائية لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة العجوزة.

اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها استغلت غياب مخدومتها بسبب سفرها واستولت على الأموال الموجودة.

من جهتها، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس خادمة  4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

البداية بتلقى المقدم حسام العباسى، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغا من سيدة اتهمت فيه خادمتها بسرقتها، وذكرت أن المتهمة استغلت سفرها واستولت على النقود.

بإعداد كمين للمتهمة تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

النيابة العامة سرقة مبلغ مالى منطقة العجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة

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