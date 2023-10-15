الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وفد جامعة القناة يشارك في النسخة التاسعة لقمة تيكني الإسكندرية 2023

وفد جامعة القناة
وفد جامعة القناة

 شارك وفد جامعة قناة السويس في فعاليات النسخة التاسعة من قمة" تيكني الإسكندرية"، التي شهدتها مكتبة الإسكندرية، والتي عقدت في الفترة ما بين 7 إلى 10 أكتوبر الجاري تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا "DETGD"، واتحاد الغرف التجارية المصرية "FEDCOC"، بمشاركة أكثر من 30 ألف زائر، 200 مستثمر، و145 شركة ناشئة وعارضة.

مندور: جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة لتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على المشاركة في أية مناسبة تسعى وتهدف إلى تنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب، وتساعد في تنمية مهارات التفكير والابتكار الإبداعي، مشيرا إلى أن قمة تيكني التى شارك فيها  وفد جامعتنا تهدف إلى دعم وتمكين رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا،واكتشاف المواهب والأفكار اللامعة، وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع، وتأسيس مزيد من الشراكات الناشئة.

في حين أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المشاركة في مثل هذه المناسبات يساعد الرواد في فتح قنوات الاتصال بين الشركات الناشئة في مصر والشركات الدولية الكبرى، مشيرا إلى أن قمة تيكني تعد مؤتمر ومعرض عالمي للشركات الناشئة، يتعلق بكل ما يختص بالتكنولوجيا.

بينما أشارت الدكتورة ماجدة العشري مدير مكتب التايكو بالجامعة، أن فعاليات القمة احتوت على أكثر من 80 جلسة نقاشية، و50 ورشة عمل تفاعلية، مقدمة بواسطة متخصصين وخبراء محترفين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة عشر مسارات مُختلفة عن التكنولوجيا وإدارة الأعمال.
وأضافت أن الجامعة شاركت بوفد مكون من  الدكتورة كريمان محمود مديرة مكتب TISC بمكتب التايكو، والدكتورة أفنان بركات مدير مكتب TTO بمكتب التايكو، ومروة عدلي وطارق شاهين من الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالإضافة إلى عدد من طلاب الجامعة من الكليات المختلفة.

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