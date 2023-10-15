"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حيّة لاستهداف منطقة "عيسى" اللبنانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، لقطات حية ترصد استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجنوبية، بالإضافة إلى استهداف منطقة "عيسى" على الهواء مباشرة.

تبادل الإطلاق الصاروخى فى القطاع الغربى

وقال أحمد سنجاب، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، اليوم الأحد، إن هناك قصفاً على منطقة "عيسى الشعب"، فهى القطاع الأوسط في الحدود الجنوبية اللبنانية على مدار الأيام الأولى، والتي تركزت على تبادل الإطلاق الصاروخي في القطاع الغربي.

وأكد أن جيش الاحتلال نفذ قصفاً مكثفاً على القطاع الشرقي اللبناني فيما نفذ قصفا مكثفا على القطاع الشرقي اللبناني، منوهًا بأنه تم استهداف مدفعي إسرائيلي القطاع الغربي من جنوب لبنان، وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، مما أسفر عن 3 مصابين جراء إطلاق الصاروخ من لبنان على مستوطنة شتولا بالجليل الغربي.

وأشار إلى أن لبنان يحمّل في شكواه إسرائيل مسئولية التصعيد الجاري، وأكد لبنان في الشكوى أن عدم وضع حد لما تقوم به إسرائيل سيشعل المنطقة بأسرها.