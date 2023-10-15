"الماء هو الحياة".. موضوع يوم الأغذية العالمي لعام 2023

يركز يوم الأغذية العالمي على رفع مستوى الوعي حول أهمية اتخاذ المبادرات لضمان حصول كل شخص على التغذية السليمة والغذاء المناسب.

كما أن ضمان سلامة الغذاء وأمنه ومكافحة الجوع هما محور الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، يتم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي كل عام مع الكثير من المبادرات الجديدة والأفكار الجديدة من قبل المنظمات، بينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، إليك بعض الأشياء التي يجب معرفتها.

تاريخ اليوم

يتم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر من كل عام، وسيتم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هذا العام يوم الاثنين.

تأسست منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في عام 1945، وبعد أربعة وثلاثين عاما من ذلك في عام 1979 في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة تم قبول يوم الأغذية العالمي رسميا باعتباره عطلة عالمية، وبعد ذلك اجتمعت أكثر من 150 دولة لقبول يوم الأغذية العالمي باعتباره يومًا مهمًا للاحتفالات.

موضوع يوم الأغذية العالمي

في هذا اليوم تجتمع المنظمات لرفع مستوى الوعي حول أهمية المساواة في الحصول على الغذاء والماء لكل فرد على هذا الكوكب.

وموضوع يوم الأغذية العالمي لهذا العام هو: "الماء هو الحياة، الماء هو الغذاء.. المياه ضرورية للحياة على الأرض.. فهي تغطي غالبية سطح الأرض، وتشكل أكثر من 50% من أجسامنا، وتنتج غذائنا، وتدعم سبل عيشنا"، لكن هذا المورد الثمين ليس بلا نهاية، وعلينا أن نتوقف عن استهلاكه.

وكتبت منظمة الأغذية والزراعة في الولايات المتحدة على موقعها الرسمي: "إن ما نأكله وكيفية إنتاج هذا الغذاء يؤثر على المياه، ويمكننا اتخاذ إجراءات بشأن المياه من أجل الغذاء وأن نحدث التغيير".