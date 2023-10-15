توقعات الأبراج على الصعيد العاطفي في النصف الثاني من شهر أكتوبر

في النصف الثاني من شهر أكتوبر ستكون هناك العديد من التخبطات للأبراج على كافة الأصعدة لا سيما الحياة العاطفية، إليك ما يتوقعه الخبراء خلال الفترة القادمة وكيف يمكنك تعديله.

برج الحمل

ثق بشريكك واتخذا معًا قرارات حيوية، من الضروري بذل الجهد من جانبك لتحسين علاقتك، هذا هو الوقت المناسب للتحدث مع عائلتك حول هذا الموضوع إذا كنتما جادين بشأن مستقبلكما معًا.

برج الثور

اليوم هو الوقت المناسب لتفهم مشاعر شريكك وتبادله، يجب على العزاب أن يبذلوا قصارى جهدهم للتواصل الاجتماعي لمقابلة أشخاص ذوي تفكير مماثل، قد تخرج الأمور عن نطاق السيطرة إذا لم تتحكم في مشاعرك، اتبع نصيحة والديك لتحسين علاقتك وعدم ارتكاب الأخطاء مع إعطاء الأولوية لنفسك.

الجوزاء

يجب أن تكون لديك ثقة بقدراتك من أجل علاقة مستقرة، إذا كنت أنت وشريكك تفكران في بدء عمل تجاري معًا، فكن حذرًا بشأن الأمور المالية، خاصة إذا كنت لا تزال غير متزوج.

السرطان

عليك أن تتخلص من التعليقات السلبية المستمرة من الناس حول علاقتك، امنحها الوقت الكافي للتحسن، وسترى نتائج إيجابية سريعة قريبًا.

الأسد

تفهمي مشاعر شريكك وحاولي دعم بعضكما البعض قدر الإمكان، سيكون هناك عدد من الظروف التي لن تتمكن فيها من اتخاذ قرار بشأن الأمور بمفردك.

برج العذراء

استعد لعلاقة جدية فمن المحتمل أن تلتقي بشخص مميز اليوم، اتخذ قرارات حاسمة بمفردك دون إشراك شريكك حتى تتمكن من الاستماع إلى قلبك وعدم ارتكاب أي أخطاء.

الميزان

علاقتك العاطفية شيء يجب عليك حمايته من السلبية والنوايا الشريرة للأشخاص من حولك، سيكون هناك عدد من المواقف الحيوية، وسيكون كلاكما قادرًا على تقديم أفضل ما لديه في حياته المهنية اليوم.

العقرب

من الأفضل أن تثق بشريكك عندما تواجه ارتباكاً في حياتك الشخصية، سيكون الشخص الآخر قادرًا على إحداث تطورات إيجابية في حياتك

القوس

يجب أن تتمتع بالشجاعة الكافية للتحدث عند مواجهة خلافات مع الشريك، وهذا لا يعني أن عليك التزام الصمت، حتى لو ساءت الأمور.

الجدي

الآن هو الوقت المناسب لإصلاح الأمور مع شريك حياتك وتحسين العلاقة، ستشعر بنفس الشعور الذي يشعر به شريكك، لذا تأكد من أنكما تجتمعان معًا وتجريا محادثات منتظمة.

الدلو

اصطحب شريكك في جولة واستمتع بأطعمة الشوارع وشاهد فيلمًا في الليل، جرب كل شيء لاستعادة الرابطة الخاصة التي تشاركها كزوجين.

الحوت

قضاء الوقت مع شريك حياتك بمفردك فكرة جيدة اليوم، قد يكون هناك الكثير من عوامل التشتيت التي تمنعك من ذلك.