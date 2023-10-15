المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته اليوم قبل ودية أوزبكستان

يختتم المنتخب الأولمبي، تدريباته اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره الأوزبكى، وديا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء غد الإثنين، والتي تأتي في إطار تحضيراته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويعتبر مران اليوم هو التدريب الرئيسى للمنتخب الأوليمبى، والذى سيشهد بعض التعليمات من جانب البرازيلى روجيرو ميكالى للاعبين، فى ظل اجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق عن المباراة الماضية أمام الأردن .

وأدى المنتخب الأوليمبي، تدريبه الأول فى أوزبكستان مساء أمس السبت، تحت قيادة مديره الفني البرازيلى روجيرو ميكالى؛ وسط أجواء باردة، استعدادا للقاء ودي مهم وقوى أمام نظيره أوزبكستان غدا الإثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند.

تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين

وقام ميكالى بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مجموعة قامت بالتدريب على بعض الجمل الفنية وقادها البرازيلى تياجو المدرب العام وساعده ليوناردو مدرب الأحمال والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.

بينما خاضت المجموعة الثانية تدريبات استشفائية طبقا لبرنامج متفق عليه مع ميكالى وقام بتنفيذه الدكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، وساعده أحمد عبد الحكيم أخصائي التأهيل.

وتأتي التجربة الأوزبكية فى إطار سلسلة مباريات ودية يجريها المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكان آخرها الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد المقاولون العرب قبل 24 ساعة من السفر إلى أوزبكستان.

وكانت بعثة المنتخب الأولمبي قد وصلت فى ساعة مبكرة من فجر أمس السبت بعد رحلة طويلة من القاهرة إلى طشقند تخللها ترانزيت فى دبي.

واستبعد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي 6 لاعبين من قائمة الفريق التي غادرت الجمعة إلى أوزبكستان، استعدادا لخوض مباراة ودية أمام نظيره الأوزبكي غدا الإثنين هم: محمد مغربي وإبراهيم عادل للإصابة وأحمد نبيل كوكا لارتباطه بمعسكر المنتخب الأول، ومصطفى ميسي وماجد هاني ومحمود عبد الرسول لعدم استكمالهم أوراق السفر.