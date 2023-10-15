أبرزها افتتاح معرض "نسائم ريفية" بالمتحف الإسلامى.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

معرض "نسائم ريفية"، أحد الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي يحتشد بها اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

افتتاح معرض نسائم ريفية بالمتحف الإسلامي

ففي الثانية عشرة ظهرا، يفتتح أحمد صيام، مدير عام متحف الفن الإسلامي، معرض "نسائم ريفية" للفنانة جيهان بدران، وذلك بقاعة العرض بالمتحف، ويستمر المعرض حتى يوم الجمعة 20 أكتوبر الجارى.

ويتضمن معرض "نسائم ريفية" 50 عملا فنيا تضم زيت على توال، بمقاسات مختلفة، يحكى عن ارتباط الفن التشكيلى بالوحدة الفنية الإسلامية، أعادت الفنانة جيهان بدران صياغتها برؤية تشكيلية معاصرة.

اللواء أحمد المنصوري بضيافة السحيمي

وفي السابعة مساء، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، البطل اللواء أحمد المنصورى والملقب من قبل إسرائيل بالطيار المصرى المجنون فى ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر".

يستعرض المنصورى البطولات المشرفة للقوات المسلحة المصرية وخاصة القوات الجوية التي كان أحد أبطالها البارزين في فترة الحرب وصولًا إلى النصر، كما يتحدث عن دوره البارز في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، فقد كسر الأرقام القياسية وقواعد الطيران القتالي في العالم، إلى أن أصبحت معاركه الجوية ومناوراته ورفاقه من الأبطال - نسور القوات الجوية المصرية - تُدرس في الأكاديميات العسكرية المحلية والعالمية.

الإذاعة المصرية وأغاني العبور بصالون مقامات

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور خمسين عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، يقيم بيت الغناء العربى -بقصر الامير بشتاك- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية.

يستضيف الصالون والذى يقام هذا الشهر تحت عنوان " الإذاعة المصرية وأغانى العبور"، الدكتور محمد لطفي رئيس شبكة البرنامج العام والحديث عن أغاني العبور التي صنعت حالة وجدانية عند المصريين وارتبطت معهم بساعات النصر، يصاحب الصالون فقرة غنائية تتضمن عدد من الأغانى الوطنية التى اشتهرت أثناء حرب أكتوبر أداء المطربة أسماء الدسوقي.

الشاعر عبد العزيز جويدة بالحرية للإبداع

وفي السادسة والنصف مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية شعرية تقام تحت عنوان “التجربة الشعرية للشاعر عبد العزيز جويدة”، بحضور الشاعر عبد العزيز جويدة، تحاوره وقدم الأمسية الشاعرة فوزية شاهين، وبمشاركة نخبة من أبرز الأصوات الشعرية في الثغر السكندري.

في سياق متصل، وفي السادسة والنصف أيضا، واستكمالًا لاحتفالات مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، تعقد ندوة بعنوان “دور الثقافة الجماهيرية في حرب أكتوبر”، بمشاركة أشرف خيري يوسف، الباحث في التاريخ والتراث المخطوط. ويتحدث فيها محمود عوضين وكيل الوزارة الأسبق لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

شوقي وحافظ في بيت الست وسيلة

وفي السابعة مساء، يستقبل بيت الشعر العربي ــ بيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية واحتفالية عنوان “المسكوت عنه فى حياة شاعري البعث والإحياء شوقي وحافظ ”.

ويشارك في الأمسية كل من: الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، دكتور أحمد درويش، الشاعر أحمد عنتر مصطفي، الإعلامية سها النقاش، والفنان أشرف علي.

خيالات في المدينة بمكتبة الإسكندرية

وفي السابعة مساء، وضمن عروض سينما الأحد، تنظم مكتبة الإسكندرية، أمسية سينمائية تحت شعار “خيالات في المدينة”، ويتضمن مجموعة من عروض للأفلام القصيرة، حيث تعرض أفلام: “قبلة في الصحراء”، و"ياللا نعدي إسكندرية".

في سياق متصل، تتواصل في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، فعاليات معرض واحتفالية 125 عامًا على ميلاد صاروخان واليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذي يستمر حتي نهاية شهر أكتوبر الجاري.