الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح عبدالرحيم يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل إخبارهم بساعة الصفر لحرب أكتوبر

صلاح عبدالرحيم
صلاح عبدالرحيم

قال اللواء صلاح عبد الرحيم، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن خطة التمويه قبل حرب أكتوبر كانت جيدة، وكلما تكون هناك تعبئة وتحول الجنود لموقع الهجوم يفاجأون بأنهم يعودن لموقعهم ثانية، وتم عمل ذلك 4 مرات، مما دعا للتساؤل عن متى سيكون القتال والأخذ بالثأر.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن يوم 6 أكتوبر كان قائده يقول له إنه توجد حرب ولكنه لا يعرف موعدها، مشيرًا إلى أنه يوم 6 أكتوبر اتخذوا موقع الهجوم وكل كان في مكانه والمعدات خلف الساتر.

وتابع، أنه في تمام الساعة الثانية عشر، تلقى قائد الكتيبة أحمد إسماعيل عطية، طلبه هو وقائد السرية، ووقتها تسلم مظروفًا سريًا من القيادة العليا وكان فيه ساعة "س"، أي ساعة الصفر، وكانت في الثانية وثلث، لتكون الكتيبة على الحد الأمامي للعدو.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء صلاح عبد الرحيم ساعة الصفر حرب اكتوبر يوم 6أكتوبر الكتيبة الحد الأمامي للعدو

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