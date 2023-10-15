"الشهاوى" يكشف كيفية التعامل مع الفوسفور الأبيض الذى تستخدمه إسرائيل فى فلسطين؟

كشف اللواء محمد الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيماوية الأسبق، كيفية التعامل مع الفوسفور الأبيض الذي تستخدمه إسرائيل في فلسطين، قائلا: “إنه يجب البقاء في أماكن مغلقة ووضع مناديل مبللة على الأنف لتجنب استنشاق الغاز المميت".

وأضاف “الشهاوي”، خلال لقائه في برنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والذماع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يمكن استخدام وسائل وطرق تقلل من الأبخرة السامة على الأنف، مؤكدًا أن الفوسفور الأبيض يؤثر على جسم الإنسان ولكن الأكثر الاستنشاق والرئة.

ونصح من يتعرض للفوسفور الأبيض عليه غسل الجروح بالمياه الجارية بدلا من “المراهم”، لأن التأثيرات تكون كبيرة لأنها أسلحة فتاكة كالنووي وهي محرمة دوليا، موضحًا أن القوات المسلحة مدربة على أكبر تجهيز على الاستعداد القتالي.

أثار القنبلة النووية

وأوضح أن القنبلة النووية تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى مليون درجة مئوية ولكن يمكن مواجهتها، من خلال التدريب الجيد والتجهيز الهندسي الجيد، مؤكدًا أن إسرائيل تعتمد سياسة الأرض المحروقة من خلال الطائرات وهذه أخطر من الفوسفور 100 مرة.

وعن حاملة الطائرات الأمريكية أكد أنه ليس المقصود بها حماس وإنما المقصود هي مصر.