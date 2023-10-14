"أونروا" تحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب نقص المياه والوقود

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا في فلسطين، إن مليوني فلسطيني يضطرون إلى شرب مياه ملوثة، مما يزيد من احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة، كما أن سكان قطاع غزة تواجه خطرا كبيرا على حياتهم وصحتهم؛ بسبب توقف محطات المياه والصرف الصحي نتيجة لنفاد الوقود.

وأشار أبو حسنة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى إم سى"، إلى أن الحالة الإنسانية في غزة تتدهور بشكل كبير بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع دخول المساعدات والأدوية والغذاء، وأضاف أن المستشفيات تعتمد على مولدات الكهرباء التي ستتوقف عن العمل خلال أيام قليلة بسبب نفاد الوقود.



وطالب أبو حسنة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ سكان غزة من كارثة إنسانية محققة، وأكد أن أطفال غزة يعانون من سوء التغذية والتقزم بسبب الفقر والحصار وغياب الخدمات الأساسية.