مشوار 10 سنوات.. أهالى القليوبية: مشروعات الرئيس أحدثت نقلة نوعية فى جميع القطاعات الخدمية

انتقلت قرى ومراكز القليوبية إلى عصر التنمية خلال الـ١٠ سنوات الماضية، حيث شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية الكبرى التى ارتقت بمستوى الخدمات فى شتى المجالات وبحياة المواطنين وأسهمت فى إشاعة الرضا بينهم.

وكان من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة، طريق بنها/ المنصورة الحر، بطول ٧٣ كيلومترًا شرق الرياح التوفيقى، بتكلفة ٨ مليارات جنيه، لخدمة عمليات نقل الشاحنات وحركة السيارات والمسافرين بشكل عام، وغيره من المشروعات العملاقة التى يستعرضها عدد من المواطنين خلال السطور التالية.

الطرق الجديدة اختصرت الوقت ورحمت المواطنين من التكدس المرورى

قال على فتحى، مدرس، إن طريق بنها/ المنصورة الحر الجديد نقلة حضارية غير مسبوقة، ويوفر الوقت والجهد والوقود للسائقين.

وأضاف: «كنا فى العهود السابقة نتأخر عن أعمالنا، ويخصم من رواتبنا بسبب التأخير عن مواعيد الحضور، والتى كان سببها الأول الزحام والتكدس المرورى، ووقوع حوادث باستمرار بسبب ضيق عرض الطريق»، وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على جهوده فى مشروعات إنشاء الطرق والكبارى التى لم يشاهد مثلها الأهالى منذ سنوات طويلة.

وقال السيد ممدوح، موظف، إن «محافظة القليوبية شهدت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من المشروعات الخدمية التى كنا نطالب بها فى العهود السابقة، ولم تتم الاستجابة لنا».

وأضاف: «ظل ذلك الوضع حتى جاء الرئيس السيسى، وكان فى مقدمة أولوياته تحسين مستوى الخدمات، والارتقاء بحياة المواطنين والعمل على راحتهم فى شتى المجالات».

وأشار إلى أن طريق بنها/ المنصورة الحر يسهم بشكل كبير جدًا فى خدمة نقل البضائع من ميناء محافظة دمياط، وتسهيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن تسهيل حركة المواطنين والمسافرين، من حيث توفير الوقت والجهد على عكس ما كان يحدث فى الماضى.

وأكد عمر عبدالحميد، محاسب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى له لمسات حقيقية على أرض محافظة القليوبية، خصوصًا فى تنفيذ الطريق الحر الذى رحم المواطنين من عذاب الطريق الزراعى القاهرة/ الإسكندرية.

«حياة كريمة»: 770 مشروعًا لصالح الفقراء

قال حسن مصطفى، محامٍ: «أدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى بسبب جهوده غير المسبوقة فى مبادرة (حياة كريمة) فى قرى مدينة شبين القناطر، التى كانت مهملة ومهمشة لسنوات طويلة فى العهود السابقة». وأوضح «مصطفى»: «حينما تولى الرئيس السيسى حكم مصر وضع خطة مهمة جدًا للاهتمام بالمواطن البسيط فى القرى والنجوع والعزب، وتم إطلاق مبادرة (حياة كريمة) التى تنفذ الآن ٧٧٠ مشروعًا خدميًا للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين فى كل قرى مدينة شبين القناطر، بتكلفة بلغت ما يقرب من ٨ مليارات جنيه». وتابع: «على كل مواطن أن يدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال الإنجازات والخدمات، التى أسهمت بشكل كبير فى راحة وخدمة المواطنين على عكس العقود الماضية، التى كان ينحصر الاهتمام فيها بمناطق ومدن الأغنياء».

تطوير مستشفيات قها والقناطر وطوخ والخانكة

شدد محمود سعد، مهندس، على أن هناك تطورًا كبيرًا حدث فى قطاع الصحة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من حيث الإنشاء والتطوير فى المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

وأوضح «سعد»: «جرى تطوير مستشفيات كفرشكر وقها والقناطر الخيرية وطوخ والخانكة، لخدمة وراحة جميع المرضى، وتم دعم تلك المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير كل التخصصات الطبية والعمليات الجراحية الدقيقة والحضانات والعناية المركزة، من أجل راحة ورحمة المواطنين والمرضى من رحلة العذاب فى البحث عن عناية مركزة أو حضانة».

وقالت فتحية عادل، ربة منزل: «كنا نعانى أشد المعاناة بسبب سوء الخدمات والإهمال فى مستشفى كفرشكر المركزى، حتى تم انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد مرور عامين من توليه الحكم أصبح مستشفى كفرشكر صرحًا طبيًا كبيرًا وقلعة طبية كبيرة، ويتوافر فيه كل الخدمات الطبية والصحية والكوادر البشرية وبأسعار رمزية، فضلًا عن وجود علاج على نفقة الدولة لغير القادرين».

المنطقة الاستثمارية توفر الآلاف من فرص العمل للشباب

أكد خالد صبحى، تاجر، أن محافظة القليوبية كانت محرومة من المشروعات الخدمية، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحًا أن القيادة السياسية نفذت مشروعات كثيرة، على رأسها المنطقة الاستثمارية فى مدينة بنها، بجوار الطريق الإقليمى لخدمة وراحة جميع المستثمرين داخل مدن المحافظة.

وأوضح «صبحى»: «المنطقة الاستثمارية أسهمت فى فتح العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين، وتسهيل عملية الصناعة والتجارة، مع حرص الدولة على توفير كل الخدمات داخل المنطقة، وتقديم تسهيلات للشباب والمستثمرين وأصحاب المشروعات، ودعمهم بكل السبل، لضمان نجاح تلك المشروعات وتنشيط حركة الصناعة والتجارة داخل المنطقة وزيادة نسبة الإقبال عليها، واعتبارها مصدر دخل لعدد كبير من العمال والشباب».

إنشاء أكبر محطة للمياه لخدمة مئات القرى

«حُرمنا لسنوات طويلة من الصرف الصحى ومياه الشرب النظيفة حتى جاءت مبادرة (حياة كريمة) لتنقذ الأهالى»، بتلك الكلمات عبّرت رحاب إبراهيم، مُدرسة، عن سعادتها بالإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس السيسى.

وأوضحت أن مياه الشرب والصرف دخلت إلى مئات القرى المحرومة، والتى وفرت على المواطنين مجهودًا ضخمًا، فضلًا عن توفير بيئة صحية ومنع الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن انتشار الأمراض. وأشارت إلى أنها ستذهب لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لكى يُكمل مشواره فى الاهتمام بخدمات وحياة المواطنين البسطاء فى القرى والنجوع.

وقالت زينب عمران إن مركز شبين القناطر أصبح ينافس المدن الجديدة فى توافر كل الخدمات والمرافق، وإنشاء المدارس والمراكز الطبية والمستشفيات ومكاتب البريد ومراكز الشباب، ورصف الطرق والشوارع، وتركيب «بلاك إنترلوك»، وتبطين الترع والمصارف المائية.

وأضافت: «كل تلك الجهود المبذولة والخدمات المقدمة جعلتنا نشعر كأننا نعيش فى مدن حضارية، بسبب النقلة الحضارية التى شهدتها القرى والنجوع والعزب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وطالبت كل سيدات مصر بالمشاركة فى الانتخابات بكثافة وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة، والوقوف أمام صناديق الاقتراع لانتخابه مجددًا بهدف استكمال جهوده وإنجازاته فى القرى التى كانت مهمشة لعقود طويلة.

وأضافت أن الرئيس السيسى هو الوحيد القادر على حكم مصر وإحداث نهضة وتنمية واستقرار وحماية المواطنين من الإرهاب ومخططات الجماعات المتطرفة وفكر الدول المعادية، التى لا تريد الخير لمصر.

وقال محمد السيد، موظف: «لا ينكر جهود الرئيس السيسى إلا كل جاحد أو حاقد، حيث إنه فى عهده تم إنشاء أكبر محطة لمياه الشرب على مستوى محافظة القليوبية فى مدينة كفرشكر».