السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى زكي تدعم القضية الفلسطينية: "غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يارب"

مني زكي
مني زكي

تضامنت الفنانة منى زكي، مع ما يحدث في أهل غزة، معلنًة عن دعمها للقضية الفلسطينية في الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو ألفين وإصابة نحو 7 آلاف.

 

نشرت منى زكي، عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورة بها رسم لطفل صغير ينظر إلى آثار الدمار والانفجارات لمنازل الشعب الفلسطيني الناتجة عن قصف غزة، واصطحبت الصورة بجملة: «ليتني أستطيع أن أخبئ الأطفال في قلبي ريثما تنتهي الحرب».

 

أضافت منى زكي، قائلًة: «يارب غزة وأهلها في حمايتك وأمانك يارب كن لهم عونًا ونصيرًا يارب، أنزل عليهم الطمأنينة والسكينة».

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

 

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

 

أهل غزة لقضية الفلسطينية منى زكي عدوان المحتل الإسرائيلي

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