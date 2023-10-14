طارق رضوان: مصر تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة

مصر تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الازدواجية في المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية- ودولة الكيان الإسرائيلي تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن هذا التناقض يعتبر نتيجة لاختلاف الثقافات والقيم والمصالح الوطنية بين الدول.

وأكد رضوان، أنه انطلاقاً من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب، فإن مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء، فمصر دائماً وأبدا لديها موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس حقوق النواب، إلى أن مصر تعتبر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم.

مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية

وأكد رضوان أن مصر تسعى للوساطة والتوسط في العديد من الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. وتقوم مصر الآن بالعديد من المبادرات والمشاركات في المفاوضات والتواصل مع الدول العربية والدولية لدعم حقوق الفلسطينيين ودعم التهدئة والوقوف على حل سلمي.

وتابع: مصر أيضًا تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان في القضية الفلسطينية وتدين أي انتهاكات تحدث ضد الفلسطينيين. تسعى مصر للعمل على تعزيز الوعي الدولي بحقوق الإنسان في المنطقة وتشجيع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ممر آمن لخروج الرعايا الأمريكيين

وأوضح النائب طارق رضوان، أن من هذا المنطلق جاء موقف مصر بشأن ربط عمل ممر آمن لخروج الرعايا الأمريكيين بدخول جسور مواد الإغاثة إلى غزه ومحاولة الوصول إلى تهدئة ما بين الأطراف .