السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة المصرية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، إن مصر قيادةً وشعبًا داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات القيادة المصرية، موضحًا أن مصر قدمت ومازالت تقدم  جهودًا كبيرة من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتساءل النائب علاء عابد، عن دور المجتمع الدولي: "لماذا هذا الخرس عن قتل المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البنية التحتية والمباني بالقصف السافر من الجيش الإسرائيلي؟!".

مصر تدعم الشعب الفلسطيني 

كما تساءل النائب علاء عابد: "أين البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، من الاعتداءات علي الشعب الفلسطيني؟!".

وأكد نائب رئيس البرلمان العربي، أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين.

وطالب النائب علاء عابد، بوجود ممر آمن لوصول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني.

كما أشار النائب علاء عابد، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يأخذ القضية الفلسطينية كقضية للأمة العربية وهذا هو حال الشعب المصري

 كما طالب نائب رئيس البرلمان العربي، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل ١٩٦٧ولن نسمح بضياع الهوية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية القيادة المصرية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي البرلمان الاوروبى الشعب المصري

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