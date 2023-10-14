رئيس الوزراء: كلما كانت الدولة تقود اقتصادها تمكّنت من تخطى الصعاب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تشرف بزيارة محافظة بورسعيد، اليوم رفقة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، فى ختام جولته بمحافظة بورسعيد: نتابع منذ أسبوعين تنفيذ المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم زرنا المنطقة الصناعية، ومصانع تمت باستثمارات مصرية خالصة، وهي صناعات مهمة جدًا، كما أن دورنا كدولة هو تعميق الصناعة المحلية، وتعظيم دورها فى تقليل فجوة الاستيراد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العالم كله يموج بأزمات، والدرس المستفاد أنه كلما كانت الدولة تقود اقتصادها، تمكنت من تخطي أي صعاب، وأن الوقت الحالي هو وقت ذهبي للاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة لمجال الصناعة، وهناك مصانع تخطى عدد العاملين بها 1500 عامل ورواتبهم جيدة جدًا، وهذه المصانع تتوسع وسنوافق أوضاعها فورًا.

وواصل: كما أن القرية السياحية التي زرناها مؤخرًا كانت مملوكة للدولة وتحولت لأطلال ولا تستفيد منها شيئًا، ومرة أخرى تعود من خلال نموذج الشراكة حولها لقيمة مضافة جدًا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما أننا نركز على العائد الاجتماعي، واليوم حولنا الأسواق العشوائية لمظهر حضاري.

وقال رئيس الوزراء: إننا تفقدنا أيضًا الأسواق وأسعار السلع واتفقنا مع المحافظين على تقديم تقرير أسبوعي بالاسعار، لافتًا إلى أن ما شهدناه اليوم هو جهد متواصل على مدار 9 سنين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإن شاء الله نواصل الفترات المقبلة تفقد وزيارة كافة المشروعات التنموية في كل أنحاء الدولة.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.