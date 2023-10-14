السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: كلما كانت الدولة تقود اقتصادها تمكّنت من تخطى الصعاب

جولة رئيس الوزراء
جولة رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تشرف بزيارة محافظة بورسعيد، اليوم رفقة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، فى ختام جولته بمحافظة بورسعيد: نتابع منذ أسبوعين تنفيذ المشروعات على مستوى الجمهورية، واليوم زرنا المنطقة الصناعية، ومصانع تمت باستثمارات مصرية خالصة، وهي صناعات مهمة جدًا، كما أن دورنا كدولة هو تعميق الصناعة المحلية، وتعظيم دورها فى تقليل فجوة الاستيراد.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن العالم كله يموج بأزمات، والدرس المستفاد أنه كلما كانت الدولة تقود اقتصادها، تمكنت من تخطي أي صعاب، وأن الوقت الحالي هو وقت ذهبي للاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة لمجال الصناعة، وهناك مصانع تخطى عدد العاملين بها 1500 عامل ورواتبهم جيدة جدًا، وهذه المصانع تتوسع وسنوافق أوضاعها فورًا.

txt

رئيس الوزراء يشهد اصطفافًا للمعدات بمحافظة بورسعيد استعدادًا لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث

txt

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

وواصل: كما أن القرية السياحية التي زرناها مؤخرًا كانت مملوكة للدولة وتحولت لأطلال ولا تستفيد منها شيئًا، ومرة أخرى تعود من خلال نموذج الشراكة حولها لقيمة مضافة جدًا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، كما أننا نركز على العائد الاجتماعي، واليوم حولنا الأسواق العشوائية لمظهر حضاري.

وقال رئيس الوزراء: إننا تفقدنا أيضًا الأسواق وأسعار السلع واتفقنا مع المحافظين على تقديم تقرير أسبوعي بالاسعار، لافتًا إلى أن ما شهدناه اليوم هو جهد متواصل على مدار 9 سنين من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإن شاء الله نواصل الفترات المقبلة تفقد وزيارة كافة المشروعات التنموية في كل أنحاء الدولة.

وشهدت محافظة بورسعيد تنفيذ عدد كبير جدًا من المشروعات التنموية بدءًا من عام 2014، وأعلنت نفسها أول محافظة خالية تمامًا من العشوائيات الخطرة، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة، التي تواصل فتح آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص الاستثمار وفرص العمل.

رئيس الوزراء التسهيلات والحوافز التنمية المحلية المنطقة الصناعية محافظة بورسعيد مصطفى مدبولى

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع الصناعات المغذية "3 يوليو"

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة