سوسن بدر تبدأ تصوير فيلم "سارة وعلى" لـ منة شلبى وأحمد داود

تعاقدت الفنانة سوسن بدر على بطولة فيلم سينمائي جديد، والذي يحمل اسم "سارة وعلي"، وهو من بطولة الفنانة منة شلبي، والفنان أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وانتهت الفنانة سوسن بدر من التحضيرات الخاصة بدورها في الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ تصويرها في منتصف الشهر الجاري.

وتعيش الفنانة سوسن بدر حالة من الرواج الفني الكبيرة في عالم السينما والدراما، خاصة أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد في مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته في نهاية شهر أكتوبر، فيلم "آل شلبي".

جدير بالذكر أن فيلم "آل شلبي" من بطولة: ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال، محمود البزاوي، علي الطيب، حسن مالك، ابتهال الصريطي، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والعمل من تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

كما أن الفنانة سوسن بدر بدأت تصوير مسلسل جديد خلال الفترة الماضية حمل اسم "حدوتة منسية"، ويشاركها البطولة: عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى، ومن المقرر عرضه خارج رمضان.

أحدث أعمال الفنانة سوسن بدر سينمائيًا

يُجدر الإشارة إلى أن الفنانة القديرة سوسن بدر شاركت مؤخرًا في فيلم "تاج"، ويشارك في بطولة العمل بجانب تامر حسني كل من مى عمر، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبدالعظيم، ولاء مرسي، هالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور قصته حول بطل خارق وله أخ توأم.