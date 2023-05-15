توأم ذات قوة خارقة.. التفاصيل الكاملة لفيلم "تاج" بطولة تامر حسني

يواصل الفنان تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد “تاج” المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، ويعتبر ضمن سلسلة أفلام السوبر هيرو.

واستقرت المخرجة سارة وفيق على أبطال فيلم “تاج” الذي انضم غليهم مؤخرًا الفنان محمد لطفي، فيشارك في بطولة العمل بجانب تامر حسني كل من مى عمر و ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، ولاء مرسي، وهالة فاخر، إضافة إلى ضيوف الشرف على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، ومجموعة اخرى من الفنانين.

ويجسد تامر في الفيلم شخصيتين أخوين توأم أحدهما يملك قوة خارقة، وتدور قصة الفيلم تدور حول الشاب “حسن” تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، وتجسد الفنانة هالة فاخر شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختافة خلال أحداث الفيلم.

ويعد فيلم "تاج" هو ثانى تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسنى، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى والذى لاقى نجاحًا وقت عرضه في السينمات.

يشار إلى أن آخر أعمال تامر السينمائية فيلم "بحبك"، والذى شهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.