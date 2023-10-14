السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"رمانا في الشارع".. جبروت رجل اعتدى على زوجته وبناته بحلوان

اعتدي على زوجته
اعتدي على زوجته

مأساة عاشتها سيدة على يد زوجها، لم يراعِ زوجته ولا بناته، وألقى بهم في الشارع بدون رحمة، ولم يكتفِ بذلك، بل تزوج على "عفش زوجته" من أخرى وطالبها أن تعيش معها في بيت واحد في حلوان.

قالت ندى خير الله: "أنها كأي فتاة تزوجت من زوجها أحمد أبو اليزيد زواج صالونات، وارتضت بنصيبها وقسمتها، وقررت أن تعيش معه وفقًا لحدود الله، وأن تراعِ بيتها وتخدمه. ولكن مع مرور الأيام، لم تجد في زوجها ما يجعلها تصبر على ضيق الحال، فوجدته منه المعاملة السيئة والأخلاق البشعة".


وتابعت السيدة: "كنت على طول بشتكي من معاملته، وبطلب منه أن يحسن المعاملة، خاصة عندما رزقت منه على فراش الزوجية بطفلتين جميلتين هما ريتاج ونوران ولكن هو لم يراعِ مشاعرهم وتطور الأمر إلى التعدي بالضرب عليها أمام الأطفال وخلاف وراء الأخر بدأ يدخل الطفلتين في التشاجر ويسبهما ويلعنهما ويتعدى عليهما بالضرب».

لم تجد السيدة مفر من أن تطلب منه أي يقف عند حدوده ويراعِ الله في معاملته لزوجته وابنائها فما كان منه سوى الضرب والإهانة كرد فعل بل دفعها وطردها هي وبناتها خارج المنزل، وبسبب استمرار إقامة السيدة في سكن والدها وعدم طلب الزوج مصالحتها وإرضائها وإعادتها لعش الزوجية قررت أن ترفع ضده دعاوي نفقة ومسكن وحضانة.

ولكن الزوج كان عناده لحدود السماء فتزوج من أخرى وجلبها لعش الزوجية وهي على ذمته وطالب بوضعها أمام الأمر الواقع وأن تعود لتعيش مع ضرتها في نفس البيت وهذا ما رفضته السيدة وأقامت دعوى طلاق للضرر وزواجه من أخرى كما طالبت بتمكينها من مسكن الزوجية في حلوان لاحتضان الطفلتين فيه، وحررت السيدة المحضر رقم 4922 لسنة 2023.

حلوان دون رحمة زواج صالونات مأساة زواج الحمي ضرت القطاع الحيواني أجر مسكن وحضانة

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