السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: جسر برى بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطينى

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك نتيجة تعرضه لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى الأسبوع الماضي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "الهلال المصري" تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية عن طريق جسر بري لخط إمدادات مساعدات عاجلة لنظيرتها "الهلال الأحمر الفلسطيني".

كما يأتى ذلك بالتنسيق المستمر والتواصل مع الهلال الفلسطيني، لتلبية الاحتياجات الأساسية والملحة للشعب الفلسطيني.

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كما أن مطار العريش بشمال سيناء يواصل استقبال مساعدات إغاثية قادمة من عدة دول ومنها تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدًا لإيصالها إلى غزة، حيث استقبل مطار العريش ٢٦ طنًا من المساعدات الإضافية لمتضرري الهجوم الإسرائيلي في فلسطين.

إيصال كل المساعدات إلى مطار العريش الدولي

كذلك، دعت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

فى السياق، قال محمد قيتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال انقطع بين الغرفة المركزية للهلال الأحمر في القدس، وغرفة العمليات المركزية في غزة، بسبب التشويشات على الاتصالات.

وقال إن الهلال الأحمر الفلسطيني في وضع إنساني كارثي، حيث قطع الكهرباء، واقتراب نفاد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لافتًا إلى أن الوقود الحالي يكفي يومين فقط.

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