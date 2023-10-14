السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية..

بنك الطعام المصرى يرسل قافلة إغاثة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة

غزة
غزة

تنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، قرر بنك الطعام المصري وباعتباره أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، تجهيز قافلة من المواد الغذائية ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتنسيق المستمر والكامل مع كل الجهات والأجهزة المعنية بالدولة المصرية، التي تركز جهودها حاليا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والقصف الذي يتعرض له المدنيون بقطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات ومواد الإغاثة عن طريق معبر رفح البري، أو مطار العريش، وهو من المتوقع حدوثه مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.  

قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن توجهات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية، دفعت البنك إلى المبادرة باتخاذ قرار لتجهيز قافلة إغاثة عاجلة لنجدة الشعب الفلسطيني للمساهمة في رفع المعاناة عن الأشقاء، ومساندتهم وقت الشدة والأزمات، من خلال توفير المواد الغذائية اللازمة مشيرًا إلى أن دور بنك الطعام المصري الرائد ألزمه بالتحرك العملي لإغاثة الشعب الفلسطيني، كما نوه بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إرسال قوافل إغاثة لقطاع غزة، هي معلومات وأخبار مغلوطة وأن الصور المنتشرة على وسائل التواصل قديمة وترتبط بمساعدات مصر للأشقاء الفلسطينيين عام 2021، والحديث عن إرسال قوافل خلال الأزمة الحالية ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الجهة الوحيدة المكلفة من الدولة بتوصيل مواد الإغاثة إلى غزة هي منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي من بينها بنك الطعام المصري.

يقوم بنك الطعام المصري حاليًا وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتوفير المواد الغذائية والمساعدات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تجهيز كراتين المواد الغذائية التي تكفي لمدة أسبوعين لأسرة مكونة من 5 أفراد، مناشدًا المجتمع بسرعة التبرع لتوفير أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية، وذلك ضمن برامج الدعم والمساندة، الذي يعد من أهم وأقوى برامج بنك الطعام، الذي يهدف لرفع المعاناة عن المتضررين في الأزمات.

بنك الطعام المصري التحالف الوطني للعمل الأهلي المواد الغذائية غزة معبر رفح مطار العريش

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة