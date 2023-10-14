السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" فى اجتماعه مع وزيرة خارجية ألمانيا: وقف إطلاق النار فى غزة الأولوية

ابو الغيط
ابو الغيط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، اليوم السبت، وزيرة خارجية ألمانيا "أنالينا بيربوك"، وذلك بمقر الجامعة في القاهرة، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة. 

وحرص الأمين العام، على التأكيد على رفض الجامعة العربية القاطع لأي شكل من أشكال ترحيل السكان الفلسطينيين قسرًا من شمال القطاع لجنوبه، أو عقابهم جماعيًا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني بكل فجاجة. 

 

حماية المدنيين بقطاع غزة 

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تحذيرات دولية من تدمير قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن اللقاء شهد توافقًا في الرأي حول ضرورة حماية السكان المدنيين في القطاع من العمل العسكري الإسرائيلي، وأهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع للحيلولة دون المزيد من تردي الوضع.

وذكر المتحدث أن الأمين العام استمع أيضًا لرؤية الوزيرة الألمانية بشأن التطورات، مؤكدًا من جانبه، ضرورة العمل بشكل متضافر على الصعيد الدولي من أجل منع الاستمرار في ارتكاب مذبحة في غزة، خاصة أن دوامة العنف والانتقام لن تجلب الأمن أو السلام على المدى الطويل.

وقال أبوالغيط، إن المشكلة الأساسية والتي لا مهرب منها تتمثل في استمرار الاحتلال وانسداد الأفق السياسي، وأن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالًا. 

وأشار المتحدث إلى أن أبوالغيط، استمع أيضًا لشرح من الوزيرة الألمانية حول أزمة المحتجزين من حاملي جنسية بلدها في القطاع.

وكان قد أكد الأمين العام للجامعة العربية، أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد عملية عسكرية مخططة أو مدروسة لاقتلاع جذور التنظيمات المسئولة عن الهجمات ضدها، وإنما هو عمل انتقامي بشع باستخدام غاشم للقوة العسكرية لمعاقبة المدنيين والسكان الذين لا حول لهم ولا قوة في قطاع غزة، عبر استهدافهم على نحو عشوائي بلا أي تمييز.

وزيرة خارجية ألمانيا أبو الغيط جامعة الدول العربية بيربوك القاهرة تطورات الأوضاع قطاع غزة

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