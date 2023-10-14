السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"دراما الشحاذين" و"نور" في الليلة قبل الأخيرة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

دراما الشحاذين
دراما الشحاذين

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم السبت، عرضين مسرحيين ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عروض الليلة قبل الأخيرة بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "دراما الشحاذين"، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء، وهو لفرقة كفر الشيخ المسرحية، تأليف بدر محارب، وإخراج أحمد كمال.

تدور الأحداث في إطار كوميدي تتجمع مجموعة من المشردين داخل مسرح مهجور للهروب من الشرطة إلى أن تسوقهم الأحداث لإثبات أنهم فرقة مسرحية حقيقية.

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الشرقية المسرحية، ويحمل عنوان "نور"، وهو من تأليف أنس النيلى، وأحمد ثروت سليم، وإخراج عصام إيهاب، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

تدور أحداث العرض فؤاد مؤلف ورسام يعيش وحيدا بعدما قرر اعتزال الأشخاص، عدا طبيبه النفسي، وفي أحد الأيام تدخل عليه فتاة المنزل عنوة وتبدأ في تغيير حياة فؤاد وإدخال البهجة وتغيير رأيه في الحياة، خاصة أنها تشبه حبيبته السابقة نور، ويطلب طبيبه أن يعرفه على الفتاة، ولكن يتفاجأ فؤاد أن الطبيب لا يراها.. وتتوالى الأحداث.

نبذة عن المهرجان

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي.

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ويصدر عن المهرجان نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض، يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.

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ثقافة روض الفرج المهرجان الختامى لنوادي المسرح الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة دراما الشحاذين نور

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