بالأسماء.. تشكيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة

أصدر المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتشكيل الحملة الانتخابية برئاسته.

وتتكون الحملة من

أسماء الحملة الانتخابية لعبدالسند يمامة

١- الدكتور عبدالسند يمامة رئيسًا

٢- الدكتور محمد عبده مساعدا لرئيس الحملة

٣- عصام الصباحي مساعدًا للرئيس لأمانة الصندوق

٤- الدكتور أيمن محسب مساعدًا لرئيس الحملة

ه- المهندس حسين منصور مساعدًا لرئيس الحملة

٦- عبدالعظيم الباسل مساعدًا لرئيس الحملة

٧- حاتم رسلان مساعدًا لرئيس الحملة

٨- عيد هيكل مساعدًا لرئيس الحملة

٩- حمدي قوطة مساعدًا لرئيس الحملة

١٠- محمد سويلم مساعدًا لرئيس الحملة

١١- النائب طارق عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الحملة

١٢-اللواء سفير نور مساعدا لرئيس الحملة

١٣- إبراهيم شعبان مساعدًا لرئيس الحملة

١٤-سيد عيد مساعدًا لرئيس الحملة

١٥- النائب سعيد ضيف الله مساعدًا لرئيس الحملة

١٦-النائب عبدالباسط الشرقاوي مساعدا لرئيس الحملة

١٧- النائب إيهاب عبدالعظيم مساعدًا لرئيس الحملة

١٨-المهندس محمد الزاهد مساعدًا لرئيس الحملة

١٩-النائب هاني أباظة مساعدا لرئيس الحملة

٢٠- صفوت عبدالحميد المستشار القانوني للحملة

٢١- أحمد رائف مساعدًا لرئيس الحملة

٢٢- ماجدة النويشي مساعدًا لرئيس الحملة

٢٣- محمد عبداللطيف مساعدًا لرئيس الحملة

غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم السبت، فى تمام الساعة الثانية ظهرا، غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لاسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم يوم الإثنين.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 16 و17 اكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما حددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الأولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الإعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.