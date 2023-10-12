المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى أول ظهور تليفزيونى مع خالد أبوبكر الليلة

يستضيف خالد أبوبكر، في ثاني حلقات برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على الهواء مباشرة، بعد تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا للهيئة الوطنية للانتخابات، لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

يأتي اللقاء بعد إعلان ترشح "يمامة" لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يستعرض الحوار لأول مرة برنامجه الانتخابي ورؤية الحزب الشاملة.

وفي وقت سابق، ظهر الإعلامي خالد أبوبكر خلال البرومو بشكل تشويقي للبرنامج ومضمونه، قائلًا: "محتاجين كلنا نسمع بعض.. كل يوم هنقول اللى إحنا عاوزينه.. كان زمان بيقولوا الرأى والرأي الآخر.. كل يوم هنسمعك وكل يوم هنكلمك.. كل يوم احترام للحرية".