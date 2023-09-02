السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبد السند يمامة: إعلان ترشحي للانتخابات الرئاسية لا يخالف لائحة حزب الوفد

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، إنه لم يكن هناك أي خطأ لائحي في إعلانه الترشح للانتخابات عن حزب الوفد، مشيرا إلى أنه طرح فكرة النزول للانتخابات كفكرة، وبمجرد طرحه لفكرة الترشح وافق 53 من أعضاء الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضو.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إعلان ترشحه للرئاسة لا يخالف لائحة حزب الوفد، وأنه ليس من الداعي دعوة الهيئة الوفدية لاختيار مرشح لأن دعوة الهيئة الوفدية تتكلف 2 مليون جنيه، متابعا: "أقل من 10 أشخاص معترضين على ترشحه، و10 مش هيعطلوا مسيرة 10 آلاف عضو بالحزب".

وأردف: "إذا رأت الهيئة العليا بالحزب أن تفسيره للائحة غير صحيح، فليتقدم 31 من أعضاء الهيئة الوفدية بطلب للرفض".

سيد البدوي أيد ترشحي للانتخابات الرئاسية

ولفت إلى أن سيد البدوي أيد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وأنه تحدث مع المستشار عمرو موسى وقال له لو عندك الرغبة بالترشح للانتخابات سأنسحب، ولكنه قال "مليش رغبة".

وأكد أن الوضع الآن في حزب الوفد مستقر على أنه مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها أنه كي يقبل ترشحه فهو يحتاج إلى تذكية 20 نائبا بالبرلمان، والوفد لديه أكثر من 30 نائب بالبرلمان وجميعهم يؤيد ترشحه عدا واحد فقط.

وعن تمويل الحملة الانتخابية، قال: "تمويل الحملة سيكون من الوفدين، وهناك وفديين كلموني ووعدوني بدفع الملايين في حملتي الانتخابية، وسأقوم بتعيين أمين صندوق وكل الأموال التي ستتبقى من الحملة سيتم إيداعها بحساب الوفد بالبنك، ولن يأخذ منها شيئا".

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