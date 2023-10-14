رويترز: العالم العربي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

قالت وكالة “رويترز” البريطانية، إن العالم العربي يرفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم في ظل حرب إسرائيل الآن على قطاع غزة.

رفض عربي لتهجير الفلسطينيين

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن الدعوات لإقامة ممر إنساني أو طريق هروب للفلسطينيين من غزة مع تصاعد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أثارت ردود فعل حادة من الجيران العرب.

وحذرت مصر، الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مشتركة مع غزة، والأردن، المتاخمة للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم.

وهو يعكس مخاوف عربية عميقة من أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية في غزة يمكن أن تثير موجة جديدة من النزوح الدائم من الأراضي التي يريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقبلية عليها.

مصر ترفض تهجير أهالي غزة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس "هذه قضية كل القضايا، قضية العرب جميعا ومن المهم أن يبقى الشعب الفلسطيني صامدا وحاضرا على أرضه".

وقال الرئيس السيسي إنه بالنسبة للفلسطينيين، فإن فكرة المغادرة أو الطرد من الأراضي التي يريدون إقامة دولتهم عليها تحمل أصداء "النكبة" عندما فر العديد من الفلسطينيين أو أجبروا على ترك منازلهم خلال حرب عام 1948 التي صاحبت الغزو الإسرائيلي.

وقد تعرض نحو 700 ألف فلسطيني، أي نصف السكان العرب في فلسطين التي كانت تحت الحكم البريطاني، للتشريد والتهجير، وامتد العديد منهم إلى الدول العربية المجاورة حيث لا يزالون هم أو العديد من أحفادهم ولا يزال الكثيرون يعيشون في مخيمات اللاجئين.

منذ أن شنت إسرائيل قصفها المكثف على غزة بعد هجوم شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، فر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، بينما ما زالوا يقيمون داخل غزة، وهي قطعة صغيرة من الأرض تقع بين إسرائيل ومصر والبحر الأبيض المتوسط.

دعوات إسرائيلية لتهجير سكان غزة

وحذر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة المدنيين في مدينة غزة، الذين يزيد عددهم عن مليون شخص، من الانتقال جنوبًا خلال 24 ساعة حفاظًا على سلامتهم، وهو إعلان تم اعتباره بمثابة إشارة إلى أن إسرائيل قد تشن غزوًا بريًا قريبًا.

وانطلقت من مساجد غزة دعوات مثل "تمسكوا ببيوتكم. احتفظوا بأرضكم"، بينما كان عشرات الآلاف من الأشخاص يتجهون جنوبا. وتعهد آخرون بالبقاء. وقال محمد (20 عاما) خارج مبنى تعرض للقصف في غزة "الموت أفضل من الرحيل".

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من "أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من كافة الأراضي الفلسطينية أو التسبب في تهجيرهم داخليًا"، داعيًا إلى منع امتداد الأزمة إلى دول الجوار وتفاقم قضية اللاجئين.

وناشد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشكل عاجل، إدانة "هذا الجهد الإسرائيلي المجنون لنقل السكان".