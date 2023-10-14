السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: الوضع كارثى فى غزة.. والوقود ينفد بعد يومين

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال محمد قيتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال انقطع بين الغرفة المركزية للهلال الأحمر في القدس، وغرفة العمليات المركزية في غزة، بسبب التشويشات على الاتصالات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهلال الأحمر الفلسطيني في وضع إنساني كارثي، حيث قطع الكهرباء، واقتراب نفاد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لافتًا إلى أن الوقود الحالي يكفي يومين فقط.

وأضاف: "نفاد الوقود يهدد القطاع الصحي بشكل كبير، وذلك لتوقف الأجهزة الطبية التي تعمل بالكهرباء، وتوقف سيارات الإسعاف التي ستكون بحاجة للوقود".

وأوضح محمد قيتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه يتم شكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات لأهالي غزة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الشهداء والمصابين؛ نظرًا لصعوبة التواصل مع الغرفة المركزية التي تدير الحدث في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة قطاع غزة قطع الاتصال الوقود

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