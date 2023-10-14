القاهرة الإخبارية: سقوط 4 صواريخ تم إطلاقها من غزة على سديروت

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط 4 صواريخ تم إطلاقها من غزة على سديروت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الهلال الأحمر الفلسطيني تستغيث من اقتراب نفاد الوقود

وكان محمد قيتياني، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد أن الاتصال انقطع بين الغرفة المركزية للهلال الأحمر في القدس، وغرفة العمليات المركزية في غزة، بسبب التشويشات على الاتصالات.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الهلال الأحمر الفلسطيني في وضع إنساني كارثي، حيث قطع الكهرباء، واقتراب نفاد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لافتًا إلى أن الوقود الحالي يكفي يومين فقط.

وأضاف: "نفاد الوقود يهدد القطاع الصحي بشكل كبير، وذلك لتوقف الأجهزة الطبية التي تعمل بالكهرباء، وتوقف سيارات الإسعاف التي ستكون بحاجة للوقود".