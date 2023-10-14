السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الفرنسية": السعودية علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل

غزة
غزة

نقلت وكالة “فرانس برس” نقلا عن عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية أن الرياض علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لفرانس برس إن السعودية قررت وقف النقاش حول التطبيع المحتمل وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 8 أكتوبر الجاري ما أسفر عن سقوط أكثر من 1700 شهيد وآلاف المصابين والجرحى.

"الصحة العالمية" تعلن استعدادها إدخال المساعدات لغزة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول طائرة مساعدات طبية موجهة لأهالي غزة إلى مطار العريش في مصر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، في منشور على منصة الرسائل X، إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة هبطت في العريش بمصر، بالقرب من معبر رفح.

وأضاف: "نحن على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".

تحذيرات دولية من تدمير القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي

وحذر خبراء أمميون من الأوضاع الحالية في قطاع غزة والتي تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي كان يحتاج لمساعدات إنسانية بالفعل قبل الحصار، وذلك وفق تقرير لقناة “ايه بي سي” (ABC) الأمريكية.

وقال خبراء أمميون لقناة ايه بي سي (ABC) الأمريكية، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي ونقص إمدادات المياه على وشك أن تبدأ في غزة، وقال برنامج الأغذية العالمي إن المنطقة من المتوقع أن ينفد منها الغذاء خلال أسابيع.

وقال خبراء لقناة ABC إن الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه لسكان غزة قد تفاقم وتحول إلى أزمة إنسانية بسبب الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

txt

القاهرة الإخبارية: سقوط 4 صواريخ تم إطلاقها من غزة على سديروت

فرانس برس السعودية تل أبيب محادثات التطبيع التطبيع الصحة العالمية

مواد متعلقة

كاتب أمريكى: تهجير إسرائيل لسكان غزة "جريمة حرب"

رويترز: العالم العربي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

إندبندنت: الآلاف يخرجون في بريطانيا تأييدا للفلسطينيين ومطالبات بإنهاء الاحتلال

تقرير بريطاني: انضمام مصر لـ"بريكس" يمنحها استقرار سياسي واقتصادي

تقرير دولي: مصر قادرة على قيادة المفاوضات لإعادة الهدوء إلى غزة

تحذيرات دولية من تدمير قطاع غزة بسبب عدوان الاحتلال

بعد وصولها العريش.. "الصحة العالمية" تعلن استعدادها إدخال المساعدات لغزة

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة