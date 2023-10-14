"الفرنسية": السعودية علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل

نقلت وكالة “فرانس برس” نقلا عن عن مصدر مقرب من الحكومة السعودية أن الرياض علقت محادثات التطبيع مع إسرائيل دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال مصدر مطلع على المناقشات لفرانس برس إن السعودية قررت وقف النقاش حول التطبيع المحتمل وأبلغت المسؤولين الأميركيين بذلك.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم 8 أكتوبر الجاري ما أسفر عن سقوط أكثر من 1700 شهيد وآلاف المصابين والجرحى.

"الصحة العالمية" تعلن استعدادها إدخال المساعدات لغزة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وصول طائرة مساعدات طبية موجهة لأهالي غزة إلى مطار العريش في مصر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، في منشور على منصة الرسائل X، إن طائرة محملة بإمدادات طبية لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة في غزة هبطت في العريش بمصر، بالقرب من معبر رفح.

وأضاف: "نحن على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر المعبر".

تحذيرات دولية من تدمير القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي

وحذر خبراء أمميون من الأوضاع الحالية في قطاع غزة والتي تتفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي كان يحتاج لمساعدات إنسانية بالفعل قبل الحصار، وذلك وفق تقرير لقناة “ايه بي سي” (ABC) الأمريكية.

وقال خبراء أمميون لقناة ايه بي سي (ABC) الأمريكية، إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي ونقص إمدادات المياه على وشك أن تبدأ في غزة، وقال برنامج الأغذية العالمي إن المنطقة من المتوقع أن ينفد منها الغذاء خلال أسابيع.

وقال خبراء لقناة ABC إن الوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل فيما يتعلق بإمدادات الغذاء والمياه لسكان غزة قد تفاقم وتحول إلى أزمة إنسانية بسبب الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.