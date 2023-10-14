على توفيق نقيبًا للأطباء بالدقهلية.. ويؤكد: سنوفر مناخًا مناسبًا للأطباء

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الدقهلية "التجديد النصفي" نتيجة الانتخابات التي أجريت، أمس الجمعة، داخل استاد المنصورة الرياضي، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأجريت داخل 6 لجان، عبارة عن 5 لجان للمقيدين بالجداول الانتخابية ولجنة للوافدين وغير المدرجين من الأطباء، والتي انتهت بفوز الدكتور على توفيق بمقعد نقيب أطباء الدقهلية.

وتشكلت اللجنة القضائية برئاسة المستشار دكتور محمد صالح، رئيس النيابة الإدارية، وعضوية المستشار سامح فايد والمستشار أشرف الحلوجي، وبحسب محضر فرز الأصوات الذي أعلنت عنه اللجنة القضائية فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 2217 طبيبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم من الوافدين 29 طبيبا، وبلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية 21565 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم على مقعد النقيب للنقابة الفرعية 2217 صوتا، منها 141 صوتا باطلا، وجاءت نتيجة الفرز كما يلي: الدكتور علي توفيق 899 صوتا وهو أعلى الأصوات ليفوز بمقعد نقيب الأطباء بالدقهلية، وحصل الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية السابق، على 524 صوتا.

وحصل الدكتور يحيى الجوهري على 583 صوتا، والدكتور سمير عطية 121 صوتا، والدكتورة دعاء زكريا على 61 صوتا، وفاز بمقعدي فوق السن، أكثر من 15 سنة قيد بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية، كل من: الدكتورة عبير عبدالقادر، والدكتور محمد جاب الله، وجاءت نتيجة فرز الأصوات كما يلي: الدكتور محمد جاب الله 1056 صوتا، الدكتورة عبير عبدالقادر 906 أصوات، الدكتور مصطفى محمود نبيه 572 صوتا، الدكتورة أمل مصطفى 559 صوتا، الدكتور محمد العجمي 525 صوتا، الدكتور محمد ياسين العطار 393 صوتا، الدكتورة دعاء زكريا 172 صوتا، وفاز بمقعدي تحت السن، أقل من 15 سنة قيد بالنقابة الفرعية لأطباء الدقهلية، كل من الدكتور محمد صلاح فتح الله، والدكتور أحمد إبراهيم عياد.

نتيجه فرز الأصوات

وجاءت نتيجة فرز الأصوات كما يلي: الدكتور محمد صلاح فتح الله بركات 818 صوتا، الدكتور أحمد إبراهيم عياد 757 صوتا، الدكتور مأمون عيسى 706 أصوات، الدكتور فتحي غزي 680 صوتا، الدكتور أحمد المنير 617 صوتا، الدكتور إبراهيم حسن 496 صوتا، الدكتور محمد فريد 78 صوتا.

أما عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون على مقعد النقيب العام وتنتظر إعلان الفائز منهم فى باقي انتخابات النقابات الفرعية في المحافظات فجاءت كما يلي: الدكتور أبوالمجد الهواري 91 صوتا، الدكتور أحمد حسين 150 صوتا، الدكتور أسامة عبدالحي 627 صوتا، الدكتور إيهاب الطاهر 1103 أصوات، الدكتور عبد الإلاء حجازي 12 صوتا، الدكتور علي كامل 21 صوتا، الدكتور محمد سلامة 91 صوتا، الدكتور محمد طنطاوي 19 صوتا، الدكتور محمد منير 40 صوتا.

من جهته، أعلن الدكتور علي توفيق، بعد فوزه في الانتخابات، عن أن الأطباء وضعوا ثقتهم الكاملة في مجلس النقابة الذي لن يدخر جهدا من أجل توفير مناخ ملائم للأطباء، والعمل على الارتقاء بالمنظومة الطبية بمساعدة الجهات المعنية.