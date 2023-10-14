موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. وقيمة تذاكر الدخول

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 من أكثر الكلمات بحثًا عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الماضية، وذلك عقب أن فتحت الهيئة المصرية العامة للكتب باب الاشتراك في المعرض أمام دور النشر المصرية والعربية والعالمية حيث يتم تخصيص جناح مشترك للناشرين.

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة الـ 55 عن موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وذلك خلال الفترة من يوم 24 يناير حتى 6 فبراير 2024 والذي يعد من أهم الفعاليات الثقافية في الشرق الأوسط حيث يعتبرها الكثيرين فرصة لاقتناء أفضل اصدارات الكتب العربية والموسوعات المهمة.

ويعد معرض الكتاب ملتقى ثقافي سنوي يجمع منتجي ومسوقي الكتاب ومنتجو الوسائط التعليمية ومؤسسات الثقافة ومراكز البحوث ووسائل الإعلام ومعارض الكتاب مع الجمهور في مكان واحد حيث يشمل العديد من الندوات والفعاليات والأنشطة الثقافية وورش العمل والمعارض حيث يقام المعرض هذا العام تحت شعار (نصنع المعرفة.. نصون الكلمة).

كيفية اشترك دور النشر في معرض الكتاب بالقاهرة 2024

يستطيع الكثيرين من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية من الاشتراك في معرض الكتاب بالقاهرة المزمع إقامته خلال شهر يناير المقبل وذلك من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك خلال الفترة من يوم 10 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر 2023 حيث يدخل كل ناشر بياناته كاملة للاشتراك.

معرض القاهرة الدولي للكتاب ثاني أكبر معرض للكتاب في الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي حيث يزوره أكثر من مليوني شخص سنويا منذ تأسيسه عام 1969 مع الاحتفال بالعيد الألفي للقاهرة لذلك قرار ثروت عكاشة وزير الثقافة آنذاك إقامة معرض للكتاب.

أسعار تذاكر معرض الكتاب 2024

تبلغ قيمة تذكرة معرض الكتاب 10 جنيهات حيث تمكن الحجز من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتب من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث تخصص محافظة القاهرة خطوط مواصلات عامة للمعرض من كافة الأحياء وذلك لتسهيل الذهاب إلى المعرض من مرتادي المعرض سنويا.

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