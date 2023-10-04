هيئة الكتاب تستعد لتنظيم معرض شرم الشيخ.. اعرف التفاصيل

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة أحمد بهي الدين، لتنظيم معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب، ضمن احتفالات مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والمقرر أن ينعقد خلال الفترة من 12 - 21 أكتوبر الجاري، بالسوق القديم في مدينة شرم الشيخ.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للمعارض عبر "فيسبوك"، عن تأجيل معرض مدينتي الثاني للكتاب، إلى أن يتم الإعلان عنه خلال شهر نوفمبر 2023، وتابعت في بيان لها: نلتقي معا بمعرض شرم الشيخ الثاني للكتاب، ضمن احتفالات مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والمنعقد خلال الفترة من 12 - 21 أكتوبر بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بعدد كبير من الإصدارات، فضلا عن مؤلفات مختلفة عن السلاسل التي تصدر عن الهيئة، فضلا عن مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التى تقدم كتبًا بأسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، كما يرافق المعرض برنامجا ثقافيا وفنيا، يضم العديد من الفعاليات الأدبية والفنية، التي ترسخ لقيم المواطنة والانتماء، واستراتيجيات الجمهورية الجديدة، ويحتفي بالكوادر الثقافية في محافظة جنوب سيناء.

ويشهد برنامج المعرض أيضا تنوعا كبيرا بين لقاءات فكرية، وندوات أدبية، وأمسيات شعرية، فضلًا عن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية وأنشطة الطفل، التي تنظمها الهيئة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة في دمنهور وهيئة قصور الثقافة، لتعزيز التعاون الثقافي بين المؤسسات.

ختام معرض دمنهور للكتاب غدا

وتختتم غدا الخميس، فعاليات معرض دمنهور للكتاب فى دورته السادسة بمكتبة مصر العامة، بمشاركة عدد كبير من دور النشر ورموز الثقافة والأدب والفنون والسياسة والفكر، الذي يحمل فى دورته الجديدة اسم الأديب والمترجم الراحل السيد إمام؛ تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ويأتى معرض دمنهور للكتاب، تزامنا مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى، الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر، وفى ضوء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.