السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شقيقة سعاد حسنى تروى لحظات أليمة فى حياة السندريلا

جيهان عبدالمنعم وسعاد
جيهان عبدالمنعم وسعاد حسني

قالت جيهان عبدالمنعم، الشقيقة الصغرى للفنانة سعاد حسني، إن عبدالرحمن الخميسي كان صديق والدي "عبدالمنعم" ورأى سعاد عندنا في المنزل، لأن والدي كان مفتش في التربية والتعليم وكان صديق لعبدالرحمن الخميسي. 

بداية دخولها عالم الفن 

وأضافت جيهان عبدالمنعم، خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، عندما رأى عبدالرحمن الخميسي سعاد حسني، قرر أن يأخذها معه في فيلم “حسن ونعيمة”، حيث إنه قد قدم حسن ونعيمة كمسلسل إذاعي في الراديو، وقرروا أن يكونوا من أصحاب الوجوه الجديدة، حيث كان هناك أقاويل بأنهم سيأخذون عبدالحليم وفاتن حمامة، لكن تم الاتفاق في النهاية على محرم فؤاد وسعاد حسني، وكان عندها 14 سنة في ذلك الوقت. 

لحظات أليمة في حياة سعاد حسني 

وتابعت: "عشت مع سعاد حسني بعدما توفيت أختها صباح الشقيقة، حيث كانت صباح أقرب أخواتها إليها، حيث كان الفرق بينهما سنتين كما أنهما تربا سويًا، وحزنت عليها سعاد حسني كثيرًا بعد وفاتها، لأنها توفيت في عمر الـ 19 سنة، في حادثة في إيتاي البارود عندما كانت ذاهبة لحضور حفلة لنجاة في الاسكندرية، وسعاد انهارت بعد وفاتها لدرجة الموت من كثرة الحزن على صباح".

سعاد حسني الفنانه سعاد حسني أشقاء سعاد حسني برنامج معكم عبدالرحمن الخميسي

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