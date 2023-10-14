السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العميد أركان حرب يسري عمارة لـ"الشاهد": كنا بنعمل بروفة للعبور في الإسماعيلية قبل الحرب بشهر

اللواء يسري عمارة
اللواء يسري عمارة

أكد العميد أركان حرب  يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ"صائد الأسرى"، أن مرحلة الاستعداد للحرب أكثر تعب وإرهاق من الحرب نفسه، قائلًا: "إحنا جيلنا تعب في التدريب والعيشة الأيواء وكنا تحت ضغط رهيب بس مستحملين والقادة زينا عايزين نخلص من اللي احنا فيه".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "عندنا في القوات المسلحة لما بتستعد عشان ننفذ مناورة كبيرة بنقول امتى المناورة تبدأ وأول ما بتبدأ بنشعر بالراحة".

وتابع: "احنا قمنا بعمل بروفة للعبور في منطقة المحسمة غرب الإسماعيلية  قبل حرب أكتبر بشهر واحد فقط، وكانت مناورة كبيرة جدًا"، مستكملًا حديثه: "بعد المناورة المفروض كنا نرجع سكنتنا ولكن اللي حصل أننا اتنقلنا مكان تاني ودا شعرنا إن في حاجة هتحصل".

وواصل: “في بداية  المناورة روحنا “المحسمة” وكان الوقت دا قائد الفرقة التانية العميد حسن أبو سعدة،  وعبرنا الترعة الحلوة على أنها قناة السويس والمهندسين كانوا مجهزين نقط قوية زي بتاعة العدو نفس الشكل بس الفرق في التدريب كانت ذخيرة تدريب فشنك”.

وتابع: "بعد ما خلصنا التدريب، روحنا للكيلو 11 شمال الاسماعليلة ودي كانت بتمثل المنطقة الابتدائية  للهجوم، وبالفعل بدأ الحرب بعدها بشهر".

تفاصيل برنامج الشاهد

الموسم الثالث من برنامج الشاهد يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض. 

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

للواء يسري عمارة حرب اكتوبر صائد الأسرى الباز برنامج الشاهد

مواد متعلقة

من طالبة لتاجرة فاكهة.. "مصر تستطيع" يسلط الضوء على بطولة بنت مصرية

"أبو بكر" متسائلًا: هل نتوقع قمة تجمع الملوك والرؤساء وزعماء الحكومات العربية؟

أبو بكر: كلمة الرئيس السيسي عن غزة خاطب بها الداخل والخارج

مستنكرًا استهداف طاقم"القاهرة الإخبارية".. أبو بكر: "حقوق الإنسان بتقفل بعد الضهر"

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اعتداء قوات الاحتلال على طاقم القناة

مراسلو قناة "DMC" تكشف تجاوب المصريون للمشاركة بحملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين

أحمد فايق: مصر أكبر دولة قدمت شهداء للقضية الفلسطينية

المعجزة الطبية بالعالم المصري.. "مصر تستطيع" تسلط الضوء على زراعة جهاز هضمي لطفل

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصل إلى مُستوى خطير

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

عاجل.. استشهاد صحفى وإصابة 5 آخرين فى قصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عاجل.. شقيقة سعاد حسنى: السندريلا تزوجت من عبدالحليم حافظ لمدة ست سنوات ونصف

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا