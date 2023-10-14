العميد أركان حرب يسري عمارة لـ"الشاهد": كنا بنعمل بروفة للعبور في الإسماعيلية قبل الحرب بشهر

أكد العميد أركان حرب يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر والمقلب بـ"صائد الأسرى"، أن مرحلة الاستعداد للحرب أكثر تعب وإرهاق من الحرب نفسه، قائلًا: "إحنا جيلنا تعب في التدريب والعيشة الأيواء وكنا تحت ضغط رهيب بس مستحملين والقادة زينا عايزين نخلص من اللي احنا فيه".

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "عندنا في القوات المسلحة لما بتستعد عشان ننفذ مناورة كبيرة بنقول امتى المناورة تبدأ وأول ما بتبدأ بنشعر بالراحة".

وتابع: "احنا قمنا بعمل بروفة للعبور في منطقة المحسمة غرب الإسماعيلية قبل حرب أكتبر بشهر واحد فقط، وكانت مناورة كبيرة جدًا"، مستكملًا حديثه: "بعد المناورة المفروض كنا نرجع سكنتنا ولكن اللي حصل أننا اتنقلنا مكان تاني ودا شعرنا إن في حاجة هتحصل".

وواصل: “في بداية المناورة روحنا “المحسمة” وكان الوقت دا قائد الفرقة التانية العميد حسن أبو سعدة، وعبرنا الترعة الحلوة على أنها قناة السويس والمهندسين كانوا مجهزين نقط قوية زي بتاعة العدو نفس الشكل بس الفرق في التدريب كانت ذخيرة تدريب فشنك”.

وتابع: "بعد ما خلصنا التدريب، روحنا للكيلو 11 شمال الاسماعليلة ودي كانت بتمثل المنطقة الابتدائية للهجوم، وبالفعل بدأ الحرب بعدها بشهر".

تفاصيل برنامج الشاهد

الموسم الثالث من برنامج الشاهد يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.