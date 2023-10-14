السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعرض فنى لفرقة كفر الزيات.. "قصور الثقافة" تواصل الاحتفال بافتتاح قصر أبو المطامير

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تنظيم العديد من الفعاليات الفنية، وذلك ضمن برنامج الاحتفال بافتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، حيث استقبل القصر الجديد فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية.

بدأت فعاليات الليلة الفنية بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان محمود كحله باقة من الأغاني الوطنية والحماسية، تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، من بينها: "وطني الأكبر"، و"يا أغلى اسم في الوجود"، فيما قدم المنشد أحمد الحصري أنشودة "المسك فاح".

كما شهد العرض الفني غناء عدد من أغاني زمن الطرب الأصيل، منها: رائعة الموسيقار سيد مكاوي "متفوتنيش أنا وحدي"، و"أنساك" لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

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وقدم الشاعر أحمد زايد، رئيس نادي أدب كفر الزيات السابق العديد من المنولوجات التي ناقشت عددًا من القضايا المجتمعية، مثل غلاء المهور، والانفجار السكاني، كما قدم "زايد" مونولوج "حياة كريمة" للتعريف بالمشروعات العملاقة التي تم تشييدها خلال السنوات القليلة الماضية.

يذكر أن قصر ثقافة أبو المطامير تم افتتاحه في 19 من شهر سبتمبر الماضي، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حيث أقيم القصر على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، ويتكون من 3 أدوار ومسرح يتسع لـ 350 كرسيًا وقاعات للمرأة، وقاعة تكنولوجيا وقاعة للأطفال، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعة لكبار الزوار، واستراحة بالدور الأخير تسع 25 فردًا.

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الفعاليات الفنية
الفعاليات الفنية
الفعاليات الفنية
الفعاليات الفنية
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