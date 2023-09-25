مواقع ثقافية بالمحافظات قيد التطوير.. آخرها "قصر ثقافة سوهاج"

بعد سنوات من الإهمال..

فى العام الماضى وقبل انتهاء تجديد ندب المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، صرح بأن إجراء عمليات إحلال وتجديد ما يقرب من 35 موقعا متنوعا ما بين قصر ثقافة، وبيت ثقافة، ومكتبة، ومسرح؛ ضمن خطة التطوير المستهدفة لعامي "2023-2024"؛ حسب الخطة الموضوعة لهم.

وأشار عطوة إلى أن هذه المواقع هي: "قصر ثقافة القناطر الخيرية، قصر ثقافة كفر الشرفا، قصر ثقافة الغردقة، قصر ثقافة أبو قرقاص، قصر ثقافة أبو المطامير، المسرح الصيفي بمدينة الطور، قر الإبداع بالحي السابع، قصر ثقافة الفيوم، قصر ثقافة ههيا، قصر ثقافة المحلة، قصر ثقافة أسوان، قصر ثقافة الأنفوشي، قصر ثقافة الطفل، قصر ثقافة مرسى مطروح، قصر ثقافة برج العرب، مسرح المنيا، ومسرح السامر بالعجوزة، قصر ثقافة بني سويف الجديدة، قصر ثقافة روض الفرج، قصر نجيب الريحاني، قصر ثقافة البدرشين، مسرح فوزي فهمي"، وغيرهم.

وشهدت الأيام الماضية تحركاً من قبل عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الذى تولي هذا المنصب خلفاُ لـ"عطوة" لاستكمال ملف تجديد وتطوير المواقع التابعة للهيئة؛ وهو ما نرصده في السطور التالية:

بحث آخر مستجدات تطوير قصر ثقافة سوهاج

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بمكتبه، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لبحث آخر مستجدات مشروع تطوير قصر ثقافة سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وجلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

كان رئيس الهيئة قد تفقد قصر ثقافة سوهاج في حضور ممثلي الشركة المنفذة لأعمال التطوير واللجنة الهندسية بالهيئة لمتابعة آخر مستجدات عملية تطوير القصر وموقعه العام المقام على مساحة 3600 م2 والذي يتكون من مبنيين رئيسين، مبنى القصر والمسرح على مساحة 1300م2، ويضم بالدور الأرضي قاعة المسرح الرئيسية وتحتوي على 524 كرسيا بالإضافة لملحقاتها، والمعرض وقاعة كبار الزوار، ثم الدور الأول ويضم عددا من القاعات منها الفنون الشعبية والموسيقى العربية ونادي تكنولوجيا المعلومات، والدور الثاني ويحتوي على قاعة متعددة الأغراض ومكتبة.

كما تفقد مبنى قصر ثقافة الطفل وفرع الثقافة، ويتكون دور أرضي يحتوي على مكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا الطفل والمرسم والدور الأول والثاني ويحتوي على غرف إدارية خاصة بالفرع، وفي ختام الجولة عقد رئيس الهيئة اجتماعا مع العاملين بفرع ثقافة سوهاج بحضور المدير العام في المقر المؤقت لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المُقبلة.

وزيرة الثقافة تناقش إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بمحافظة شمال سيناء

فيما ناقشت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد سعودي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

تناول اللقاء خطة الانتهاء من المواقع الثقافية بالمحافظة وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة.