إصابات إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بالمولوتوف شمالى أسوان

وقعت مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الواحى بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء الجمعة، حيث استخدم فيها المولوتوف ما أسفر عن وقوع إصابات، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الواحى التابعة لدائرة المركز، حيث استخدم الشوم وزجاجات المولوتوف وهو ما أسفر عن إصابة شخص بحروق نظرًا لتعرضه لزجاجة مولوتوف ونقل علي إثرها للمستشفى.

انتقال القيادات الأمنية

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان المشاجرة لمعاينتها وفرض السيطرة الأمنية علي المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

التحريات

وتبين من تحريات المباحث أن المشاجرة التى وقعت بين العائلتين منذ أسبوع ماضي انتهت بإصابة شخص بجروح، وتجددت المشاجرة اليوم بين العائلتين وهو ما أسفر عن إصابة شخص بحروق لتعرضه للإصابة بسبب زجاجة مولوتوف استخدمت في المشاجرة.

فيما تدخل رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو وتمكنوا من فض المشاجرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.