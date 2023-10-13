الجمعة 13 أكتوبر 2023
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مصر

إدراج 87 باحثًا بقومى البحوث من أصل 816 مصريًا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء فى العالم

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  حصول المركز القومي للبحوث على نسبة 10.66% من إجمالي أعداد العلماء المصريين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها الجامعة.

واشارت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الى تواجد بالقائمة 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث من أصل 816 باحثًا مصريًا تم تصنيفهم من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، والذين يمثلون نماذج مُشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد التقى بالعلماء المُتميزين المُدرجين بتلك القائمة لعام 2022 خلال شهر أغسطس الماضي، في فعاليات ورشة عمل لوضع مقترحاتهم في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يُسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلُصت الحلقات النقاشية إلى اقتراح العديد من المشروعات البحثية التي يمكن تنفيذها من خلال المجتمع الصناعي، وكذلك توطيد العلاقة بين العلماء في كل تخصص بهدف إجراء بحوث مشتركة.

 8 من علماء جامعة أسوان

يذكر أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة، تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قِبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (H-Index)، ومؤشر HM المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (C-Score).

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كما ضمت 8 من علماء جامعة أسوان، وقد أطلقت Elsevier بالتعاون مع جامعة ستانفورد آخر إصدار لقائمة أفضل العلماء حول العالم. وتعد هذه القائمة الأضخم من نوعها على الإطلاق لقواعد بيانات تضم قائمة بأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في 22 مجالا علميا رئيسيا و176 تخصصا فرعيا.

التعليم العالي قائمة جامعة ستانفورد جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية المركز القومي للبحوث

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