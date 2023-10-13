حافة الهاوية.. كيف تهدد فشل توفير التمويل أمن الولايات المتحدة بمنطقة المحيط الهادئ؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على سياسة حافة الهاوية المتعلقة بالميزانية التي تهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ، حيث فشلت الولايات المتحدة الأمريكية على توفير التمويل كما وعدت الدول الجزرية الاستراتيجية في المحيط الهاديء، فمن المتوقع ان تتدخل الصين وتسد الفجوة.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة الولايات المتحدة سمحت بانقضاء التمويل المخصص لجزر مارشال وبالاو في نهاية شهر سبتمبر، بعد أقل من أسبوع من استضافة اجتماع قمة منتدى جزر مارشال والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة.

ولم يتم تضمين الأموال المخصصة في الميزانية المؤقتة التي مدتها 45 يومًا في اللحظة الأخيرة والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي.

وإذا لم يتم استعادته، فإن فشل التمويل قد يسمح للصين بالتدخل وتقديم المساعدة الاقتصادية التي تمثل أهمية كبيرة لأرخبيل جزر المحيط الهادئ الاستراتيجية، ولا تستطيع جزر مارشال ولا بالاو تغطية نفقات الميزانية من دون مساعدة الولايات المتحدة.

وتحتفظ الولايات المتحدة باتفاقيات الارتباط الحر مع ثلاث دول جزرية في المحيط الهادئ، وهي جمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، وولايات ميكرونيزيا الموحدة.

وفي مقابل الضمانات الأمنية والمساعدة الاقتصادية والحقوق لمواطنيها في العيش والدراسة والعمل في أمريكا، تمنح الدول الجزرية الثلاث الولايات المتحدة حق تشغيل قواعد عسكرية في الجزر واتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها الخارجي.

الجيش الأمريكي يدير موقعًا لاختبار الدفاع الصاروخي

ويدير الجيش الأمريكي موقعًا لاختبار الدفاع الصاروخي الباليستي في جزيرة كواجالين المرجانية في جزر مارشال، ويقوم بتركيب رادار طويل المدى فوق الأفق في بالاو، ويخطط لإنشاء وجود عسكري دائم في ولايات ميكرونيزيا الموحدة. وهذه المرافق مدعومة بقواعد جوية وبحرية أمريكية كبيرة تقع في غوام، وسيتم دعمها.

وتقع جمهوريات الجزر الثلاث غرب وجنوب غرب هاواي في الطريق إلى الفلبين وأستراليا. وهي مأخوذة من اليابانيين أثناء القتال العنيف خلال الحرب العالمية الثانية، وهي تغطي مساحة بحرية هائلة ولكن عدد سكانها صغير واقتصاداتها ضئيلة.

ويعيش حوالي 42000 شخص في جزر مارشال، و18000 في بالاو و115000 في ولايات ميكرونيزيا الموحدة.

ومن عام 1945 إلى عام 1978، كانت الولايات المتحدة تدار الدول الجزرية باعتبارها مناطق تابعة لإقليم جزر المحيط الهادئ التابع للأمم المتحدة، والذي ضم أيضًا سايبان وجزر ماريانا الشمالية الأخرى. اختارت جزر ماريانا الشمالية وضع الكومنولث في عام 1975.

واختارت المقاطعات الثلاث الأخرى أن تصبح ولايات مستقلة اسمياً في ارتباط حر مع الولايات المتحدة.

تشتهر جزر مارشال بتجارب الأسلحة النووية - التي بلغ مجموعها 67 تجربة - التي أجريت على جزيرتي بيكيني وإنيويتوك المرجانيتين بين عامي 1946 و1958. وقد تم إجلاء السكان وتلويث الغبار المشع هذه والعديد من الجزر الأخرى، مما تسبب في المرض والموت والأوبئة. أضرار بيئية طويلة الأمد.