الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلو قناة "DMC" تكشف تجاوب المصريون للمشاركة بحملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم

رصد مراسلو قناة "DMC" تجاوب المصريون للمشاركة في حملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين، تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

من جانبها، كشفت مريم جمال مراسلة القناة من الإسماعيلية، إنه بميدان شامبليون أمام مسجد أبو بكر الصديق، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي حملة موسعة للتبرع بالدم عقب صلاة الجمعة، ويتبرع المواطنون وقوفا ومساندة للشعب الفلسطيني، موضحة أن السيارات المتنقلة في ميدان شامبليون وميدان المطافي.

وقال مصطفى سعد مراسل القناة من المنوفية، إنه بمقر الجمعية الشرعية بمركز أشمون، تتم الحملة بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي وبنك الدم الإقليمي ومؤسسة صناع الحياة، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة التي تقدم المساعدات الإنسانية والتبرعات المختلفة، وتستمر الحملة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وقالت شريهان حسن مراسلة القناة، من الدقي، إنه بعد صلاة الجمعة شهدت الحملة  إقبالًا من مختلف فئات وأعمار المواطنين، ليرسلوا رسائل للشعب الفلسطيني لتضامنهم معهم حتى بدمهم، مضيفة أن الحملة شاركت فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تبرعت وزميلاتها بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين. 

وكشفت آية الجيار، من محافظة الفيوم، إنه في ميدان المسلة، انطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك سيارات متنقلة، أمام ميدان المسلة وأمام الاستاد الرياضي.
 

حملة التبرع بالدم قطرة دماء تساوي حياة التبرع بالدم مساندة للشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

تفاصيل.. جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد صرف العلاوات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا