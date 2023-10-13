مراسلو قناة "DMC" تكشف تجاوب المصريون للمشاركة بحملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين

رصد مراسلو قناة "DMC" تجاوب المصريون للمشاركة في حملة التبرع بالدم دعما للأشقاء الفلسطينيين، تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

من جانبها، كشفت مريم جمال مراسلة القناة من الإسماعيلية، إنه بميدان شامبليون أمام مسجد أبو بكر الصديق، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي حملة موسعة للتبرع بالدم عقب صلاة الجمعة، ويتبرع المواطنون وقوفا ومساندة للشعب الفلسطيني، موضحة أن السيارات المتنقلة في ميدان شامبليون وميدان المطافي.

وقال مصطفى سعد مراسل القناة من المنوفية، إنه بمقر الجمعية الشرعية بمركز أشمون، تتم الحملة بالتعاون بين التحالف الوطني للعمل الأهلي وبنك الدم الإقليمي ومؤسسة صناع الحياة، والعديد من مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة التي تقدم المساعدات الإنسانية والتبرعات المختلفة، وتستمر الحملة من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وقالت شريهان حسن مراسلة القناة، من الدقي، إنه بعد صلاة الجمعة شهدت الحملة إقبالًا من مختلف فئات وأعمار المواطنين، ليرسلوا رسائل للشعب الفلسطيني لتضامنهم معهم حتى بدمهم، مضيفة أن الحملة شاركت فيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تبرعت وزميلاتها بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين.



وكشفت آية الجيار، من محافظة الفيوم، إنه في ميدان المسلة، انطلقت حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، وينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع وزارة الصحة، وهناك سيارات متنقلة، أمام ميدان المسلة وأمام الاستاد الرياضي.

