الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من الأقصر.. المصريون يؤكدون دعمهم للفلسطينيين بأكبر حملة للتبرع بالدم

جانب من حملات التبرع
جانب من حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين

عرضت قناة “إكسترا نيوز”، لقطات لتوافد المواطنين المصريين داخل محافظة الأقصر على حملات التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، ضمن المبادرة التي تنظمها حياة كريمة.

وأكد المصريون من الأقصر،  تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني الشقيق في أكبر حملة للتبرع بالدم.

 

 

التبرع بالدم للفلسطينيين واجب إنساني ووطني

وقال أحد المتبرعين: "مصر تدعم القضية الفلسطينية، مصر دائما تقف مع فلسطين والشعب الفلسطيني، وهو فرض علينا، كل البلد ملتفة حول دعم الفلسطينيين، والتبرع بالدم واجب إنساني ووطني، كلنا لازم نساند".

وأضاف آخر: "التبرع بالدم، الدم واجب على الجميع، واجب وطني أن ندعم الدول الأشقاء، والتبرع بالدم أقل حاجة ندعهمم بها".

من ناحيته، أوضح الفريق الطبي، بالحملة، أنه يتم الكشف على المتبرع، وتقييم صورة الدم ونسبة الهيموجلوبين، قبل التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن كيس الدم، ممكن يتم فصله بلازما ويفيد أكثر من مريض.

التبرع بالدم التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين حياة كريمه اكسترا نيوز القضية الفلسطينية

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