الجمعة 13 أكتوبر 2023
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سياسي

مُشيدًا بتحذيرات "الخارجية".. أستاذ قانون: محاولات تهجير سكان غزة انتهاك للمواثيق الدولية

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود مهران

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، وحذرت فيه من الدعوات الإسرائيلية لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا.

وقال أستاذ القانون الدولي في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والرافض للانتهاكات الإسرائيلية تجاههم، مشيرًا إلى أن مطالبة المدنيين بالنزوح القسري تنتهك بوضوح مواثيق القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل الجماعي القسري للسكان المدنيين.

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كما أكد أن البيان جاء متسقًا مع التزامات مصر تجاه قضايا الأمة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث هذا التطور الخطير، مضيفًا أن البيان انسجم أيضًا مع ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مسئولية مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين، داعيًا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأسره لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحمايته من ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية.

وحث "مهران" المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لوقف هذا الإجراء غير القانوني فورًا والامتناع عن أي خطوات أحادية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء حالة الاحتلال، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وختم بالقول إن مصر كانت وما زالت الداعم الأبرز للقضية الفلسطينية العادلة، وستواصل جهودها على كافة المستويات من أجل نصرتها وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن البيان المصري يعكس التزام القيادة السياسية بدعم الشعب الفلسطيني وفضح الممارسات غير الإنسانية للاحتلال بحقه، داعيًا العرب للاقتداء بهذا الموقف الثابت وتعزيز دعمهم للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

الدكتور محمد محمود مهران القانون الدولي وزارة الخارجية غزة الشعب الفلسطيني القانون الدولي الإنساني جلسة طارئة

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