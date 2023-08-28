الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية: الدبلوماسية المصرية "خط دفاع" لحماية مصالحنا فى الخارج (صور)

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الاجتماع

اجتمع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، بالسفراء والسفيرات المنقولين للعمل كرؤساء لبعثات مصر في الخارج.  

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أعرب عن تمنياته بالتوفيق لرؤساء البعثات المصرية في مهامهم القادمة، مؤكدًا على محورية الدبلوماسية المصرية في تحقيق مصالح مصر الاستراتيجية، لما تمثله من خط دفاع لحماية مصالح الوطن في الخارج.

علاقات متوازنة مع القوى الدولية والإقليمية

وأضاف أبوزيد أن وزير الخارجية أكد أهمية أن تتواكب السياسة الخارجية المصرية مع متغيرات النظام العالمى، وما نتج عنها من تغير فى الأولويات والأدوات، مع الحفاظ على ثوابت السياسية الخارجية المصرية.

ولفت شكرى الانتباه إلى أهمية أن يعمل رؤساء البعثات على تطوير علاقات صحية ومتوازنة لمصر مع القوى الدولية والإقليمية ذات التأثير والأهمية، وتعزيز العلاقات مع الشركاء والدول الصديقة، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال التنسيق فى الإطار المتعدد الأطراف، وبما يعزز من دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية، ويؤمن الحفاظ على المصالح المصرية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى أكد، خلال اللقاء أيضًا، على أهمية الدور الذي تقوم به البعثات المصرية في دعم الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها كل دول العالم، بما يسهم في تعزيز علاقات مصر الاقتصادية على الساحة الدولية، والدفع نحو مزيد من الاستثمارات والمشروعات التي تدعم الخطط الوطنية الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.  

تعزيز روابط المصريين في الخارج

وشدد شكري على محورية الدور الذي تقوم به بعثات مصر في الخارج فى تقديم الخدمات القنصلية للجاليات المصرية، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وتعزيز روابط المصريين في الخارج وأسرهم بالوطن الأم، يأتى على قمة أولويات العمل الدبلوماسي، مؤكدًا على ثقته في قدرة الدبلوماسي المصري على الاضطلاع بتلك المهمة على أكمل وجه.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته بأن سامح شكرى أجرى حوارًا مفتوحًا مع السفراء والسفيرات فى نهاية اللقاء، أجاب خلاله على استفسارات الحضور، واستمع إلى تعليقاتهم بشأن أولويات العمل وأهم المواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات التأثير على المصالح المصرية.

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