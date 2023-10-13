الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر تعمل على 4 محاور في القضية الفلسطينية

الدكتور عماد نجيب
الدكتور عماد نجيب

قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن موقف مصر ثابت حيال القضية الفلسطينية، متابعًا: “لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية، وتعمل القيادة السياسية على عدة محاور في القضية الفلسطينية، أبرزها أن الدولة المصرية تواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأشار نجيب، إلى أن الدولة المصرية تعمل أيضًا على التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنها أن يدعم استقرار المنطقة وتساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينيين على مر التاريخ.

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وأشاد عماد نجيب، بتوجيهات القيادة السياسية وكلمة الرئيس الرئيس خلال حفل تخرج دفعة من طلاب الكليات العسكرية، قائلًا: “الكلمة تضمنت رسائل صريحة أكدت للجميع استعداد مصر تسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة في القضية الفلسطينية، موقف مصر الثابت من القضية، وأهمية التنسيق مع كافة الأطراف الدولية لسرعة الوصول لحلول عاجلة، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وأهمية وضرورة سرعة الوصول لحلول عادلة ووقف العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل”.

وتابع نجيب: "ولا مجال للسماح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وإيمان الدولة المصرية بتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وإعلاء لغة العقل والحكمة، وضرورة الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم".

الدكتور عماد نجيب مستقبل وطن مدينة نصر دولة فلسطينية القدس الشرقية

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