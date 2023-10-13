مراسلة القاهرة الإخبارية: القدس تحولت إلى ثكنة عسكرية لمنع وصول المقدسيين لقطاع غزة

رصدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية، الحواجز العسكرية التي نشرتها قوات الاحتلال بالقدس، لافتة إلى أنها وضعت لمنع جميع الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة بالقدس.

وقالت خلال تغطيتها الحية من القدس لمظاهرة لمجموعة من الشبان المقدسيين، الذين منعوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، إن الشبان افترشوا الشوارع لأداء صلاة الجمعة.

وأضافت "أبو شمسية" أن قوات الاحتلال حولت القدس وبلداتها إلى ثكنة عسكرية، لمنع وصول أي دعم من المقدسيين لقطاع غزة، علاوة على منع قوات الاحتلال لتغطية الطواقم الصحفية للأحداث في محيط القدس.

مظاهرة شبان مقدسيين لدعم الفصائل الفلسطينية

ونقلت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية لإطلاق فرق الخيالة ووحدة اليمام الإسرائيلية، لقنابل الصوت والمسيلة للدموع، على مجموعة من الشبان شكلوا مظاهرة دعما للفصائل الفلسطينية، إذ هتف الشبان للفصائل الفلسطينية، وللمسجد الأقصى وكان هتافهم:" بالروح بالدم نفديك يا أقصى".

وأكدت على الهواء مباشرة، ومن خلال الصورة الحية، محاولة قوات الاحتلال الاعتداء عل طاقم القاهرة الإخبارية، ومنع المصور من التقاط الصور.

وتعرضت دانا أبوشمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس، لإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع، وذلك خلال تغطيتها الصحفية، إذ ظهرت في حالة إعياء نظرًا لكثافة التعرض للقنابل المسيلة للدموع، غارقة في دموعها وطلبت التقاط أنفاسها على الهواء مباشرة.