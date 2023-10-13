بريطانيا توافق على صفقة مايكروسوفت لشراء شركة لعبة "كول أوف ديوتي"

أبرمت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة صفقة مايكروسوفت بقيمة 69 مليار دولار (54 مليار جنيه استرليني) لشراء Activision Blizzard، صانع الألعاب بما في ذلك Call of Duty وWorld of Warcraft، في خطوة تمهد الطريق لكلا الشركتين لإكمال الصفقة.

وتحركت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لمنع الصفقة الضخمة في أبريل الماضي، مشيرة إلى مخاوف من أن مايكروسوفت - الشركة المصنعة لوحدة التحكم في ألعاب Xbox - ستهيمن على سوق الألعاب السحابية الناشئة.

ومع ذلك، قالت الهيئة الشهر الماضي إن الصفقة المنقحة التي تضمنت بيع حقوق الألعاب السحابية خارج أوروبا إلى منافسة Activision الفرنسية Ubisoft قد عالجت مخاوفها بشكل كبير، مما يشير إلى أنه سيتم الموافقة على الشراكة.

تمكن مايكروسوفت من السيطرة على الألعاب السحابية



وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة أسواق المال، يوم الجمعة، إن هيئة تنظيم المنافسة ضمنت عدم تمكن مايكروسوفت من "السيطرة" على الألعاب السحابية، التي تسمح للمستخدمين ببث ألعاب الفيديو المخزنة على خوادم بعيدة إلى أجهزتهم.

واضافت كارديل: "مع نمو الألعاب السحابية، سيضمن هذا التدخل حصول الأشخاص على أسعار أكثر تنافسية وخدمات أفضل والمزيد من الخيارات".

كما انتقدت كارديل مايكروسوفت في البيان، قائلاً إن الشركة أصرت في البداية على هيكل الصفقة الذي لن ينجح، قبل تعديل اقتراحها.

وقالت: "لا ينبغي للشركات ومستشاريها أن يساورهم أي شك في أن التكتيكات التي تستخدمها مايكروسوفت ليست وسيلة للتعامل مع هيئة أسواق المال، حيث أتيحت الشركة Microsoft الفرصة لإعادة الهيكلة خلال تحقيقنا الأولي، لكنها استمرت بدلاً من ذلك في الإصرار على حزمة من الإجراءات التي أخبرناهم أنها ببساطة لن تنجح".

كما فاجأ تطور العملية التنظيمية وراء الصفقة بعض الخبراء، بعد أن أشارت هيئة أسواق المال إلى أنها ستمنع الصفقة في أبريل.

ثم في يوليو، أيدت قرار مايكروسوفت بإيقاف الاستئناف ضد الحظر مؤقتًا - وقالت إنها ستجري مناقشات حول صفقة إعادة هيكلة.