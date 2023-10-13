ما بين الدعم والمحايدة.. رسائل النجوم لأهالي غزة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

على مدار الأيام الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الفلسطينيين في معركتهم ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والذي ينفذ أكبر عملية أبادة ضد قطاع غزة، والذي خلف العديد من الشهداء والضحايا حتى الأن.

وانقسمت آراء النجوم والفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين داعم للقضية الفلسطينية، والتي تواصل استكمال معركتها في الدفاع عن نفسها من خلال عملية "طوفان الأقصى" التي بدأت يوم السبت الماضي، ونفذها فصائل المقاومة الفلسطينية العملية بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، واستهدفت المواقع والمطارات والتحصينات العسكرية الإسرائيلية في الضربة الأولى، وما بين الذين اختاروا موقف الحياد، وطالبوا بالسلام لكل الأطراف وعدم ترويع المدنيين.

الداعمين لأهالي غزة

ودعم عدد كبير من الفنانين، سواء المصريين أو العرب، شعب أهل غزة من خلال تغيير صور حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر رسائل دعم لهم في محنتهم ضدد الاحتلال الإسرائيلي ومنهم، الفنان تامر حسني والذي طالب بالدعاء إلي أهالي غزة ومساعداتهم، وأيضًا الفنانة منة فضالي ودرة، باسل أزرو، محمد إمام، روجينا، عمرو يوسف، كندة علوش، وغيرهم من الفنانين، واللاعبين كرة القدم، الذين أعلنوا دعمهم لأهل غزة بشكل واضح.

مواقف محايدة

وعلى الجانب الآخر، اختار عدد من مشاهير العالم، أن يتخذوا موقف المحايد، ومنهم “كيم كارديشيان” والتي عبرت عن حزنها الشديد بسبب العنف الذي يتعرض له المدنيين من الفلسطينيين والكيان الصهيوني، وكتبت بيان عبر حسابها بموقع انستجرام: رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود، أحبكم وأدعمكم، لقد سمعت عن مدى شعوركم بالخوف خلال هذا الوقت، وأريدكم أن تعرفوا أنكم لستم وحدكم في هذا، متابعة:" قلبي ينفطر عندما أرى مقاطع الفيديو الخاصة بهؤلاء الأطفال والعائلات وهم يتعرضون للترهيب والقتل أمام العالم أجمع، لقد أودى الإرهاب الوحشي بحياة الأبرياء، والآن يعاني المدنيون الإسرائيليون والفلسطينيون ويدفعون الثمن الأكبر".

وأيضًا جورجينا رودريجرز تبنت نفس الموقف الحيادي، حيث نشرت عبر استوري حسابها بموقع انستجرام، صورة لطفلة فلسطينية صغيرة تجلس على ركام منزلها بعدما تم تدميره بالكامل جراء القصف الإسرائيلي، وصورة أخرى لإمرأة إسرائيلية تحتضن ابنتها.

كذلك جيجي حديد، اختارت الحياد في هذه الأحداث، وكتبت عبر حسابها بموقع انستجرام: أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي".



